Era mesera, le pagaban 19 dólares la hora y ahora tiene un negocio de US$100 mil

Una joven estadounidense vivió una de las peores crisis económicas de su vida al graduarse de la universidad. Con su trabajo como moza no llegaba a fin de mes, no podía pagar los servicios básicos y mucho menos saldar su deuda de miles de dólares. Sin embargo, lejos de pensar en la derrota, buscó la forma de superarse. Finalmente, después de varios intentos, pudo consolidar su propio negocio y ahora genera ingresos con su compañía por más de 100 mil dólares.

En 2011, Kara Perez trabajaba como moza y cobraba un sueldo de US$19,5 por hora. La cifra no le permitía cubrir sus gastos, incluido el préstamo estudiantil de US$30.000 que había solicitado para terminar su carrera. “Mi crisis del cuarto de vida me hizo dar cuenta de que necesitaba resolver mis finanzas rápidamente. No quería seguir endeudada y viviendo con US$19.000 al año, así que comencé a aprender todo lo que pude sobre finanzas personales”, contó para el medio CNBC Make it.

La mujer logró una mejor situación financiera y ahora da consejos sobre eso @webravelygo/Instagram

Decidida, Perez comenzó a buscar ingresos adicionales a su empleo. “Acepté trabajos de medio tiempo como administradora de redes sociales, entrenadora de lacrosse en escuelas secundarias y escritora independiente”, detalló. Eso le daba ganancias de entre US$900 y US$1700 al mes. Aunque le tomó cuatro años, por fin pudo pagar el dinero que debía.

Sin embargo, no era suficiente. Su objetivo no era apenas saldar sus deudas, sino crecer económicamente. Así, en 2017 decidió crear Bravely Go, una plataforma educativa dedicada a ayudar a más mujeres a tener una buena relación con el dinero. “Las ayudo a generar hábitos de dinero sostenibles y generar riqueza a través de talleres digitales, cursos y charlas”, aseveró para el mismo medio.

Al principio, comentó, hacía blogs. Después, se ganó a la audiencia y por eso decidió crear una plataforma para brindar más consejos. Allí, comenzó a abordar su propia situación y se convirtió en una inspiración para otras personas: “Compartir mis metas, triunfos y reveses ayudó a otras mujeres a sentirse cómodas hablando de sus propias luchas financieras”, remarcó. Parte de sus ahorros los invirtió para sacar a flote su nueva compañía y, finalmente, lo logró.

De mesera a coach personal

La experiencia de la emprendedora no solo le permitió tener una plataforma exitosa; también ofrece cursos sobre inversión sostenible y los conceptos básicos para invertir. “Quería crear algo que ayudara a quienes luchaban por mantener un presupuesto, adaptado a sus propios valores y circunstancias”, añadió.

Una joven emprendedora comenzó un blog con consejos de finanzas para mujeres, como un pasatiempo; poco después, lo transformó en su propia compañía Unsplash

Hoy, invierte la mayor parte del dinero que gana para evitar caer en una situación similar a la que vivió en 2011. Nunca deja de reinventarse, aseguró, y todos los días tiene nuevas ideas que pueden servir a otras personas: “Con el tiempo, he invertido más en herramientas que ayudarán a expandir mi negocio... Hoy, a los 34, dirijo una empresa que genera más de US$100 mil en ventas y US$27.000 en ingresos pasivos al año. Así es como me hice cargo de mis finanzas y construí una comunidad que empodera a las mujeres para que hagan lo mismo”, concluyó.

