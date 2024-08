Es mexicana y revela cómo se prepara en Japón para un posible Big One o megasismo: “Hubo una advertencia”

Escuchar

Tras haber sido sacudido por un terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter, en Japón temen sufrir un Big One, como se lo llama a un megaterremoto de magnitud 9 o más, según alertó el gobierno del país asiático. Zuleiza, una influencer mexicana que vive allí, mostró en un video en TikTok cómo se prepara con base a las recomendaciones de las autoridades locales.

“Este fin de semana el gobierno de Japón ha emitido un comunicado de un megaterremoto magnitud 9 y la verdad es que últimamente ha estado temblando mucho”, afirmó la joven latina, que en su cuenta @zuleizao_o suele contar los pormenores de su vida en el país nipón, y que ahora dijo que desde el terremoto de magnitud 7.1 de la semana pasada en el sur de Japón, “ha estado temblando todos los días”.

Así quedó una casa tras el terremoto de magnitud 7.1 que azotó al sur de Japón la semana pasada (Kyodo News via AP) 神谷龍 - Kyodo News

Aunque el sismo del pasado jueves no dejó daños materiales importantes ni damnificados, más allá de ocho personas heridas –y varias de ellas por la caída de objetos–, sí se espera que un movimiento de tierra de magnitud 9 genere importantes destrozos debido a su gran capacidad destructiva. “El gobierno dijo ‘preparen sus mochilas’. Yo nunca he hecho esto, así que me van a acompañar a hacerlo”, dijo la tiktoker en su publicación.

Qué poner en la mochila de emergencia ante un posible megaterremoto

En primer lugar, Zuleiza puso en su mochila algunos medicamentos, además de un desinfectante, toallas sanitarias y toallitas húmedas, así como su pasaporte junto con sus visas. “Es que la verdad que no tengo ni idea qué se hace en estos casos. Necesito que me den, que me digan qué poner”, lamentó.

Luego, la joven siguió con el armado de su kit de emergencia, en el que agregó ropa ligera. “No sé si sea prudente meter mi laptop y mis documentos oficiales”, se preguntó, y anticipó que también pondría agua y algunas latas de comida. “Es básicamente eso lo que voy a empacar, no sé qué más pueda necesitar. Si tienen algunas ideas o ustedes han leído algo de qué se hace en situaciones de catástrofes, díganme”, sostuvo.

Qué poner en el kit de emergencia ante desastres Pexels

“La verdad es que no estaba preocupada hasta que nos empezó a temblar casi a diario –admitió Zuleiza–. Estoy como paniqueada, pero espero que no pase a mayores”. Por último, recomendó al resto a estar “preparados para todo” y sumó: “Que Dios nos bendiga”.

Para este tipo de desastres, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) lanzó una guía para preparar de forma adecuada un kit de emergencias frente a terremotos, que debe incluir:

Alimentos : alimentos no perecederos que puedas ir rotando en tu dieta y reponiendo con regularidad. Evitar los alimentos que den sed. Abastecerse de alimentos que no requieran refrigeración, cocción, agua o preparación especial. No olvidar incluir alimentos para bebés y personas con necesidades dietéticas especiales. Incluir un abrelatas

: alimentos no perecederos que puedas ir rotando en tu dieta y reponiendo con regularidad. Evitar los alimentos que den sed. Abastecerse de alimentos que no requieran refrigeración, cocción, agua o preparación especial. No olvidar incluir alimentos para bebés y personas con necesidades dietéticas especiales. Incluir un abrelatas Agua

Radio o televisión portátil a pilas y pilas de repuesto

a pilas y pilas de repuesto Botiquín de emergencias

Extintores de fuego

Necesidades especiales : medicamentos, gafas, soluciones para lentes de contacto, pilas para audífonos, artículos para bebés (leche maternizada, pañales, biberones y chupetes), artículos de aseo e higiene (toallitas húmedas y papel higiénico)

: medicamentos, gafas, soluciones para lentes de contacto, pilas para audífonos, artículos para bebés (leche maternizada, pañales, biberones y chupetes), artículos de aseo e higiene (toallitas húmedas y papel higiénico) Preparar con antelación planes de emergencia personalizados para personas con discapacidad

para personas con discapacidad Herramientas : además de una llave de tubo y una llave inglesa/ajustable (para cerrar las válvulas de gas y agua), contar con una palanca en caso de puertas atascadas, un encendedor, una provisión de cerillas en un recipiente impermeable y un silbato para hacer señales a los socorristas

: además de una llave de tubo y una llave inglesa/ajustable (para cerrar las válvulas de gas y agua), contar con una palanca en caso de puertas atascadas, un encendedor, una provisión de cerillas en un recipiente impermeable y un silbato para hacer señales a los socorristas Documentos importantes y dinero

Muda completa de ropa : incluir gorro, guantes, bufandas, calzado resistente

: incluir gorro, guantes, bufandas, calzado resistente Necesidades de mascotas: identificar una zona de refugio para la mascota, en caso de tener una. Asegurarse de que el animal tenga identificación adecuada, además de collar y correa

LA NACION