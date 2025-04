El destino exótico que hoy resulta más barato que la Costa Atlántica

Con un tipo de cambio favorable y un costo de vida sorprendentemente accesible, se convierte en una de las opciones internacionales más tentadoras para argentinos. Precios y consejos útiles para viajar.

Erika Uehara

Durante años fue considerado un destino lejano, exótico y costoso. Sin embargo, Japón atraviesa hoy un momento inédito: con el yen en su valor más bajo en décadas —superando los 150 por dólar— y una inflación baja, muchos de sus bienes y servicios resultan más accesibles que en América Latina . En este contexto, el país del sol naciente se presenta como una alternativa realista y fascinante para los viajeros argentinos.

La emblemática figura del monte Fuji. Mariana Eliano - Lugares

Ramen por 5 dólares y hoteles desde 40: una postal inesperada

Lo que hasta hace poco era una aspiración de pocos, hoy está al alcance de muchos. Comer un menú completo por u$s 5 , tomar un café por menos de u$s 3 o dormir en un hotel bussiness -pequeño, pero standard- por u$s 40 a u$s 50 la noche, ya no es una rareza en Japón. El abaratamiento del yen se encuentra en mínimos históricos desde fines de 2023 .

Un izakaya (mezcla de bar y boliche) en Omoide Yokocho, Tokio. Mariana Eliano - Lugares

Costos estimados en Japón:

Café de especialidad: u$s 2,50 – 3

Entrada a museo: u$s 6 – 8

Menú almuerzo completo: u$s 4 – 6

Hotel 3 estrellas - bussiness hotel (noche), desde: u$s 40 – 50

Entrada a templos y santuarios: u$s 2 - 7

Fuente: Numbeo y relevamiento abril 2025.

Platitos en el santuario Itsukushima. Mariana Eliano - Lugares

Incluso los vuelos hacia Asia , históricamente el mayor obstáculo, hoy se encuentran con tarifas promocionales. Aerolíneas como Turkish, Emirates o Ethiopian ofrecen pasajes ida y vuelta de Buenos Aires a Tokio por valores que oscilan, en épocas de ofertas, entre u$s 1.300 y u$s 1.500, con escalas breves y buen nivel de servicio.

En redes sociales, la comparación de precios en Japón se volvió tendencia . La creadora de contenido argentina Gianni Cersosimo sorprendió a sus seguidores con este video donde muestra que se puede almorzar con sopa, arroz, vegetales, proteína y té ilimitado por apenas u$s 5. Lo económico del destino es impensado para un país del G7.

Tokio. Mariana Eliano - Lugares

Un país bello, eficiente, seguro y preparado para recibir extranjeros

Además del atractivo económico, Japón fascina por su armoniosa convivencia entre lo ancestral y lo futurista. Entre templos milenarios, jardines zen, aldeas tradicionales y ciudades ultramodernas , el país ofrece un contraste visual y cultural que cautiva a cualquier viajero. A diferencia de otros destinos asiáticos con paisajes igualmente impactantes y fuertes contrastes, el país nipón se destaca por ser seguro, eficiente y limpio. Pero algo que termina enamorando al visitante es su cultura de la hospitalidad, que lo convierte en un destino extraordinariamente acogedor, amable y cómodo para el visitante extranjero. Todo está pensado para facilitar la experiencia del turista, que se siente siempre bienvenido, cuidado y respetado.

Kamakura, Tokyo Lugares

“Japón representa una sociedad donde el respeto mutuo, la armonía y la conexión con la belleza de lo cotidiano son valores fundamentales. Y estamos muy felices que cada vez más argentinos visiten nuestro país”, señala Keika Furukawa , directora del Centro Cultural e informativo de la Embajada del Japón en la Argentina. Esa combinación es profundamente valorada por los viajeros que llegan desde lugares tan lejanos.

Según datos de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO), en 2023 más de 24.000 argentino s visitaron el país, todo un récord. Aunque las estadísticas oficiales para 2024 aún no han sido publicadas, se espera que continúe la tendencia al alza en el número de visitantes argentinos.

Un niño se acerca a dos bambis en el Templo Todaiji, en la ciudad de Nara. Mariana Eliano - Lugares

Temporada ideal y tips útiles

La mejor época para viajar a Japón suele ser la primavera (marzo a mayo), cuando florecen los cerezos —un fenómeno conocido como hanami—, y el otoño (octubre a noviembre), llamado kōyō , con sus paisajes teñidos de rojo y sus festivales tradicionales. También el invierno resulta atractivo para quienes buscan nieve, aguas termales y montañas con encanto.

Japan Rail Pass. Mariana Eliano - Lugares

Este año, además, Japón será sede de la Exposición Universal Osaka-Kansai 2025, un evento internacional que se desarrollará entre el 13 de abril y el 13 de octubre en la isla artificial de Yumeshima . Bajo el lema “Diseñando la sociedad futura para nuestras vidas”, la Expo reunirá a millones de visitantes con exhibiciones centradas en la innovación, la cultura y el diseño de vanguardia.

El santuario Itsukushima en Miyajima. Mariana Eliano - Lugares

En ese mismo contexto de creciente interés, incluso figuras ligadas al bienestar y los viajes transformacionales comienzan a incorporar Japón entre sus propuestas . Es el caso de Tini de Bucourt, ex modelo y referente de miles de mujeres, quien tras años de vivir y organizar viajes a la India lanzará próximamente su primera experiencia grupal en tierras niponas, atendiendo a la demanda de viajeras que buscan descubrir el país desde una mirada más consciente.

Tokio, Japón. Mariana Eliano - Lugares

Información práctica

Visa: No se requiere visa para argentinos por viajes turísticos de hasta 90 días.

Idioma: La mayoría de las zonas turísticas están bien señalizadas en inglés.

Dinero: Si bien las tarjetas internacionales son ampliamente aceptadas, se recomienda llevar algo de efectivo.

Conectividad: El alquiler de pocket wifi o la compra de eSIMs es económico y facilita el acceso continuo a internet.

Vacunas y salud: No se requieren vacunas obligatorias. La atención médica es de altísima calidad.

Tokio. Mariana Eliano - Lugares

Japón ya no es un lujo inaccesible. Hoy, recorrerlo puede costar menos que muchos destinos tradicionales de Sudamérica. A la belleza de sus templos, la modernidad de sus ciudades y la calidez de su gente, se suma un contexto económico inédito que convierte a este país asiático en uno de los destinos más convenientes y completos para los viajeros argentinos en 2025 .

*La autora (Erika Uehara) es una viajera argentina-japonesa y consultora en comunicación. Desde su consultora Arigatō Consulting asesora a la Embajada del Japón y a distintas organizaciones vinculadas con Asia en América Latina.

