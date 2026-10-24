Es mexicano, robó la identidad de un bebé fallecido y fue descubierto 40 años después por el pasaporte: “Un acto atroz”

Un inmigrante sin documentación, oriundo de México, fue declarado culpable de utilizar la identidad de un bebé estadounidense fallecido para residir de forma ilegal en Estados Unidos. Cuando intentó renovar su pasaporte estadounidense, los avances en las técnicas de investigación del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) permitieron revelar su verdadera identidad y descubrir el fraude.

Vidal Blanco-Blas, el mexicano que utilizó la identidad de un bebé fallecido durante 40 años

Un jurado federal de Texas declaró culpable a Vidal Blanco-Blas, un ciudadano mexicano de 62 años, por robar la identidad de un ciudadano estadounidense fallecido y obtener fraudulentamente un pasaporte estadounidense, según informó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) mediante un comunicado oficial.

El hombre utilizó durante más de 40 años la identidad robada de un bebé estadounidense fallecido en México Shutterstock

El hombre, según el documento del DOJ, ingresó a territorio estadounidense hace más de 40 años tras usurpar la identidad de Julio César Torres, un bebé ciudadano estadounidense que falleció en México aproximadamente a los tres meses de edad.

Una vez en Estados Unidos, Blanco-Blas utilizó la identidad del bebé para obtener ilegalmente un número de Seguro Social, una licencia de conducir de Texas, una tarjeta de registro de votante y un pasaporte estadounidense.

Para evitar ser descubierto en su vida cotidiana, mantuvo el engaño incluso ante su entorno cercano. Las autoridades afirmaron que el inmigrante instruyó a su propia hija a que lo presentara públicamente como su “tío” Julio César Torres.

“Aprovecharse de la identidad de un bebé estadounidense fallecido para entrar clandestinamente en EE.UU. y ocultar décadas de delincuencia y fraude es un acto atroz que socava la integridad de nuestro sistema de inmigración y erosiona la confianza en los documentos de seguridad más importantes de nuestra nación”, declaró el fiscal federal Ryan Raybould.

Los avances en las técnicas de investigación del gobierno permitieron a las autoridades descubrir el fraude cuando el hombre intentó renovar el pasaporte Fotomontaje realizado con IA

Los antecedentes penales de Vidal Blanco-Blas

El uso de la identidad falsa no solo facilitó su permanencia ilegal en el país norteamericano, sino que también le sirvió para ocultar un amplio historial delictivo vinculado al tráfico de drogas en Estados Unidos.

Anteriormente fue condenado a 84 meses de prisión por conspiración para poseer con intención de distribuir una sustancia controlada, 120 meses por posesión de marihuana y 21 meses por posesión con intención de distribuir hasta 30 kilogramos de marihuana bajo su identidad robada, según el DOJ.

La estructura del fraude colapsó finalmente el 11 de abril de 2023, cuando Blanco-Blas acudió a Greenville, en Texas, para tramitar la renovación del pasaporte estadounidense que había obtenido de forma fraudulenta.

Las investigaciones lideradas por el Servicio de Seguridad Diplomática del DOS, con el apoyo de la Administración del Seguro Social y el Centro Nacional de Pasaportes, permitieron descubrir la verdadera identidad de Blanco-Blas.

Pasos para tramitar un pasaporte estadounidense por correo.

Hasta 12 años de prisión: cuándo será sentenciado Vidal Blanco-Blas en Texas

Tras ser acusado por un gran jurado en octubre de 2024 y enfrentarse a un juicio de tres días, Blanco-Blas fue declarado culpable el 16 de octubre de 2026 por cargos de declaración falsa en la solicitud de pasaporte y robo de identidad agravado.

La Justicia estadounidense señaló que el acusado ahora enfrenta una pena de hasta 12 años de prisión federal. La fecha de su sentencia está fijada para el 22 de marzo de 2027, ante el juez de distrito estadounidense Sam A. Lindsay.

“En cumplimiento de nuestra misión y de las facultades delegadas por el Secretario de Estado de EE.UU., nuestro personal seguirá trabajando incansablemente para identificar y llevar ante la justicia a cualquier persona que intente socavar el documento de identidad más confiable del mundo”, advirtió Ryan Pack, agente especial a cargo de la oficina del Servicio de Seguridad Diplomática en Houston.