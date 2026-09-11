Fraude detectado: se hicieron pasar por otra persona, pero la CBP les incautó repuestos de autos comprados en China

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautó productos procedentes de China valuados en casi US$300 mil. La agencia detectó que los cargamentos habían ingresado a EE.UU. con identidades robadas. La operación involucró más de 1400 unidades entre radiadores para automóviles y deshumidificadores y quedó bajo investigación de las autoridades federales.

CBP en Norfolk: qué detectó en los dos cargamentos procedentes de China

Según un comunicado oficial de la entidad, los cargamentos llegaron al puerto de Norfolk, Virginia, a mediados de agosto. Los trabajadores detectaron inconsistencias en la documentación de importación y en los datos de identificación vinculados con las mercancías.

La CBP incautó 420 deshumidificadores de alta capacidad importados desde China mediante la identidad de otra persona que negó haber realizado la operación comercial CBP

Uno de los cargamentos estaba compuesto por 1043 radiadores para automóviles. En los documentos figuraba un valor declarado de US$5775 y como destino aparecía Cheyenne, Wyoming.

El segundo envío contenía 420 deshumidificadores de alta capacidad de 70 pintas, con un valor declarado de US$10.080 y destino en Artesia, California.

Los agentes se comunicaron con las personas que figuraban como importadores. Ambas negaron haber solicitado las mercancías y aseguraron que no operaban negocios dedicados a la importación comercial.

Cuánto valían los radiadores y deshumidificadores incautados por la CBP

Después de analizar los cargamentos, el Centro de Excelencia y Especialización de la CBP determinó que el valor de los radiadores ascendía a US$110.176, mientras que los deshumidificadores fueron valuados en US$181.847.

En conjunto, los productos alcanzaban un valor de US$292.023, una cifra superior a la declarada originalmente en los documentos de importación.

La mercadería había quedado retenida mientras los agentes solicitaban documentación adicional a los intermediarios involucrados en las operaciones. La investigación permitió determinar que los datos de identidad utilizados en ambos casos habían sido empleados de manera fraudulenta.

La CBP concretó la incautación el 25 de agosto. La medida se tomó al amparo del Título 19 del Código de Estados Unidos, sección 1595a, por una presunta violación de la legislación federal que prohíbe ingresar mercancías mediante declaraciones falsas.

Agentes de la CBP inspeccionaron un cargamento de 1043 radiadores para automóviles importados desde China, cuyo valor fue estimado en más de US$110 mil CBP

Cómo funciona el fraude de identidad en las importaciones de EE.UU.

El uso de una identidad ajena puede vincular a una persona o empresa con una operación comercial que nunca realizó. La CBP establece que quienes operan como importadores de registro deben identificarse ante la agencia.

La documentación oficial del organismo establece que esa información sirve para identificar al responsable de una operación de importación y gestionar el ingreso de mercancías. Por este motivo, cuando los datos son utilizados sin autorización, la persona afectada puede quedar relacionada en los registros aduaneros con productos que nunca pidió ni recibió.

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Qué dijo la CBP sobre las identidades robadas utilizadas en los envíos

Keri Brady, funcionaria de la CBP, cuestionó el mecanismo utilizado para introducir los productos. “Las empresas legítimas no utilizan las identidades robadas de ciudadanos estadounidenses para importar productos comerciales”, afirmó.

La funcionaria agregó que la agencia trabajará para detectar operaciones de este tipo y perseguir a quienes intenten utilizar el sistema de comercio exterior para introducir mercancías de manera irregular.

“Los agentes continuarán combatiendo el crimen transnacional mediante la detección e interceptación de envíos ilícitos importados por operadores comerciales sin escrúpulos y trabajando con nuestros socios de las fuerzas del orden para exigirles responsabilidades”, señaló.

El organismo informó que las investigaciones sobre ambos cargamentos continúan y no comunicó arrestos ni cargos en el parte oficial contra los responsables de los envíos.