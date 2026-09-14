El fraude de un colombiano en Florida que usó el nombre de un estadounidense para obtener el pasaporte y Seguro Social

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el migrante colombiano Carlos Felipe Jaramillo-Grajales fue sentenciado a tres años de prisión federal tras confirmar el uso del nombre de un ciudadano estadounidense para obtener su pasaporte y Seguro Social.

Qué se sabe del colombiano que usó una identidad falsa para obtener el pasaporte y Seguro Social

Jaramillo-Grajales tiene 55 años y emigró a EE.UU. hace más de 20 años. En ese tiempo, utilizó el nombre, fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense para conseguir beneficios y documentos gubernamentales.

En marzo de 2003 obtuvo por primera vez una licencia de conducir de Florida a nombre de la víctima, renovándola de forma periódica hasta febrero de 2024. En abril de ese mismo año, solicitó un pasaporte presentándose como ciudadano estadounidense.

En marzo de 2003 obtuvo por primera vez una licencia de conducir de Florida a nombre de la víctima, renovándola periódicamente hasta febrero de 2024 DHS

El documento fue expedido en mayo de 2003 y lo renovó tanto en febrero de 2013 como en marzo de 2023. “Este inmigrante pasó años explotando la identidad robada de un ciudadano estadounidense para obtener documentos”, señaló Tim Hemker, agente especial adjunto a cargo de HSI en Jacksonville.

En diciembre de 2010, se registró para votar en Florida luego de declararse como ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico. Tras aprobarse su registro, votó en múltiples elecciones. Entre ellos, los comicios generales del 3 de noviembre de 2020.

El uso de su ciudadanía estadounidense falsa en su matrimonio

En septiembre de 2003, se casó con su pareja bajo la identidad falsa que él utilizaba. Al contraer nupcias, la mujer pudo obtener la residencia y la ciudadanía estadounidense en agosto de 2017. La pareja se divorció en enero de 2020.

Carlos Felipe Jaramillo-Grajales le otorgó la ciudadanía estadounidense con su identidad falsa y luego esta lo ayudó a obtener la residencia con su nombre real Fotomontaje realizado con IA

En mayo de 2024, Jaramillo Grajales viajó a Colombia con un nombre falso. En junio de ese año, su exesposa viajó al país latinoamericano y solicitó una visa de prometido (K-1) para él, pero esta vez utilizando su nombre e identidad real.

Una vez aprobada la visa, regresó de manera legal a EE. UU., se volvió a casar con su exesposa en junio de 2025 y solicitó la residencia permanente fundamentándose en su matrimonio con una ciudadana estadounidense.

Sentencia contra Carlos Felipe Jaramillo-Grajales

El 12 de agosto de este año, el juez federal Harvey E. Schlesinger lo condenó a 3 años de prisión federal luego de haberse declarado culpable de falsedad en solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, declaración falsa sobre un número de Seguro Social y declaración falsa de ciudadanía estadounidense para registrarse y votar.

El tribunal también ordenó que, una vez que cumpla la totalidad de su condena en la cárcel federal, sea deportado de manera inmediata a Colombia.

Tras la resolución, Markwayne Mullin, secretario del DHS, resaltó que la condena pone fin a más de dos décadas de explotación de identidad ilegítima.

“Siempre se luchará por proteger la integridad de nuestras elecciones, porque la seguridad electoral es seguridad nacional. Solo los estadounidenses deben elegir a sus líderes”, remarcó.