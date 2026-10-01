El FBI alerta por estafadores que suplantan a agentes federales, falsifican números oficiales y hacen videollamadas

Una modalidad de fraude lleva a delincuentes a hacerse pasar por agentes de organismos federales de Estados Unidos para ganarse la confianza de sus víctimas y conseguir que entreguen dinero o información sensible. El método sobre el que alertó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) combina técnicas conocidas con recursos que hacen difícil comprobar si la persona que llama realmente pertenece a una agencia.

Alerta del FBI: la maniobra de estafadores para hacerse pasar por agentes

El FBI de Newark, Nueva Jersey, emitió el 29 de septiembre una advertencia por una variante de un esquema de fraude que existe desde hace décadas.

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Según el comunicado de la entidad, delincuentes se presentan ante sus víctimas como agentes de organismos federales y utilizan herramientas tecnológicas para hacer que la comunicación parezca auténtica.

Entre los casos reportados en Nueva Jersey aparecen personas que fueron contactadas por individuos que aseguraban pertenecer al FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) o el Servicio Secreto.

La novedad, de acuerdo con el comunicado del FBI, es la combinación de diferentes recursos para superar una de las principales defensas frente a este tipo de engaños: verificar que el supuesto funcionario realmente trabaja para la agencia que dice representar.

Según el FBI, los estafadores pueden utilizar números telefónicos que aparentan ser de oficinas oficiales y nombres reales de agentes federales. En ese sentido, cuando una potencial víctima intenta verificar la identidad al llamar a una oficina, puede recibir una confirmación de que esa persona trabaja allí.

En algunos casos, las víctimas no consiguen hablar con nadie en la oficina correspondiente, pero consideran legítima la comunicación porque el número desde el que fueron contactadas parece verdadero.

Uno de los delincuentes llegó a utilizar una plataforma de reuniones virtuales y preparó un escenario para aparentar que se encontraba dentro de una oficina del FBI. Si se utiliza una videollamada como parte del engaño, la agencia aconseja fotografiar o grabar la comunicación y enviarla a su sistema de recepción de denuncias.

Qué hacer si alguien dice ser un agente del FBI durante una llamada

El portal del FBI también detalla que existen diferentes tipos de fraude y brinda recomendaciones para evitar que una comunicación falsa termine en la entrega de dinero o información privada.

En el caso específico de los supuestos agentes federales, una de las indicaciones centrales es no enviar dinero a alguien que se presente como funcionario de una agencia de seguridad federal.

El FBI recomendó no enviar dinero ni datos sensibles a alguien que asegure ser un agente federal Shutterstock

El organismo señala además que nunca llamará ni enviará correos electrónicos a ciudadanos particulares para pedirles que transfieran dinero mediante un envío bancario, criptomonedas, tarjetas de regalo o tarjetas prepagas.

Si no es posible comunicarse con una oficina local, el FBI aconseja intentar contactar a la sede principal de la agencia en Washington D.C..

El organismo recuerda que la mayoría de las agencias federales de seguridad cuentan además con números telefónicos gratuitos que permiten realizar consultas.

Para comunicarse directamente con el FBI, la información proporcionada por el propio organismo indica que se puede llamar al 1-800-CALL-FBI. También existe la posibilidad de enviar información relacionada con este tipo de fraude a tips.fbi.gov.

Los estafadores también utilizan spoofing y phishing, según el FBI

El portal del FBI explica que la falsificación de identidad digital, conocida como spoofing, consiste en disfrazar una dirección de correo electrónico, el nombre del remitente, un número telefónico o la dirección de un sitio web para hacer creer a la víctima que interactúa con una fuente confiable.

El FBI documentó casos en los que los estafadores llegaron a utilizar plataformas de videollamada Shutterstock - Shutterstock

El organismo señala que, en algunos casos, basta con modificar ligeramente una letra, un símbolo o un número para generar una dirección que parezca legítima. El objetivo es conseguir que la persona confíe en la comunicación.

El phishing utiliza técnicas similares para conseguir información que los delincuentes no deberían tener. Una persona puede recibir un correo que parece provenir de una empresa legítima y que le solicita verificar o actualizar sus datos personales.

El enlace puede conducir a una página falsa prácticamente idéntica a la verdadera, donde se solicitan contraseñas, números de tarjetas de crédito, claves bancarias u otros datos sensibles.

El FBI identifica además distintas variantes de estas maniobras:

El vishing se desarrolla mediante llamadas telefónicas, correos de voz o comunicaciones realizadas a través de servicios de voz por internet.

El smishing utiliza mensajes de texto.

El pharming emplea código malicioso para redirigir a los usuarios hacia sitios web falsos.