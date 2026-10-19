Es oficial: Florida, Texas y 28 estados tendrán nuevo crédito del IRS de US$1700

Los contribuyentes de Estados Unidos podrán acceder a un nuevo crédito fiscal federal de hasta 1700 dólares por aportes destinados a organizaciones que financian becas educativas. La medida, conocida como Crédito Fiscal Federal para Becas (FSTC, por sus siglas en inglés), comenzará a aplicarse a las donaciones realizadas desde el 1° de enero de 2027.

Qué estados participan del nuevo crédito fiscal del IRS

El beneficio permitirá reducir el impuesto federal sobre la renta a las personas que realicen contribuciones calificadas a entidades autorizadas para administrar fondos de becas.

Para los matrimonios que presenten una declaración conjunta, el crédito podrá alcanzar los US$3400.

El nuevo crédito federal de hasta US$1700 que entregará el IRS a partir de 2027 está dirigido a quienes realizan aportes a ciertas instituciones Imagen ilustrativa generada con IA

Sin embargo, la posibilidad de utilizar este incentivo dependerá de la participación de cada estado. Las autoridades estatales deberán adherirse formalmente al programa y presentar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) la lista de organizaciones habilitadas para recibir los aportes.

Según los datos oficiales disponibles al 14 de septiembre, un total de 30 estados ya habían presentado su elección anticipada. Florida y Texas están entre las jurisdicciones que avanzaron con la inscripción para el programa previsto para 2027; la lista también incluye a

Alabama

Alaska

Arkansas

Colorado

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Utah

Virginia

Virginia Occidental

Wyoming

En cambio, California y Nueva York, dos de los estados más poblados del país norteamericano, todavía no figuran entre los participantes.

El programa busca solventar gastos de libros de texto, suministros escolares, equipos de computación y otros costos Foto de Taylor Flowe en Unsplash

Las jurisdicciones que aún no se incorporaron pueden hacerlo mediante la presentación del formulario 15714, denominado Advance Election to Participate Under Section 25F, ante el IRS.

Cómo funciona el crédito fiscal federal para becas

El FSTC permite que una persona que cumpla los requisitos fiscales reclame un crédito de hasta US$1700 por las donaciones que realice a una Organización Concesionaria de Becas (SGO, por sus siglas en inglés). Estas entidades administran los recursos destinados a cubrir gastos educativos contemplados por el programa, principalmente en los niveles de educación primaria y secundaria.

El mecanismo exige que las contribuciones se efectúen en dinero. Se aceptan modalidades como cheques, transferencias electrónicas, giros postales y deducciones de nómina en dólares. Los activos digitales quedan excluidos de las formas de pago admitidas.

El crédito es no reembolsable, por lo que permite reducir el impuesto adeudado, pero no recibir automáticamente un pago por la diferencia si el beneficio supera la obligación tributaria. A su vez, las becas que reciben los estudiantes o sus dependientes están exentas del impuesto federal sobre la renta, según las condiciones del programa.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

Requisitos para solicitar el beneficio tributario

El primer paso consiste en comprobar que el estado correspondiente haya adherido al programa y presentado ante el IRS su lista de organizaciones autorizadas. Si una jurisdicción no participa, sus contribuyentes no podrán reclamar el crédito por donaciones vinculadas con el programa en ese territorio.

Después, el interesado deberá elegir una SGO certificada por el estado y registrada en el portal específico del IRS. Estas organizaciones deben estar exentas de impuestos bajo la Sección 501(c)(3) y mantener los fondos destinados a las becas en una cuenta separada para ese fin.

Al realizar la contribución, el donante tendrá que identificar expresamente el aporte como una contribución calificada bajo la Sección 25F. Esa designación no podrá revocarse. Si la organización entrega bienes o servicios a cambio de la donación, el valor correspondiente deberá descontarse al calcular el monto elegible para el crédito.

Una vez recibida la contribución, la organización deberá entregar al donante una constancia escrita dentro del plazo establecido. El documento tendrá que incluir el número de identificación fiscal de la entidad (EIN), el importe de la donación designada y un número único de donante generado mediante el portal del IRS.

La fecha límite para emitir esa constancia será el 31 de enero del año siguiente al aporte. El comprobante servirá como respaldo para solicitar el FSTC en la declaración federal del impuesto sobre la renta, mediante el formulario 1040.