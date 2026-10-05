Reembolso de US$1700 para familias en EE.UU. y cómo funcionan los nuevos vales escolares de Trump

El Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) reglamentaron el nuevo Crédito Fiscal para la Libertad Educativa. La medida establece un incentivo tributario federal para financiar becas escolares de nivel primario y secundario en Estados Unidos a partir del 1° de enero de 2027.

Cómo funcionan los vales escolares y la mecánica del crédito fiscal

El programa permite a los contribuyentes individuales deducir un crédito fiscal de hasta 1700 dólares al año por sus contribuciones a las organizaciones de concesión de becas. Por su parte, las parejas casadas que presentan una declaración conjunta pueden solicitar una deducción combinada de hasta US$3400 en su planilla impositiva anual.

El programa busca solventar gastos de libros de texto, suministros escolares, equipos de computación y otros costos

De acuerdo con el sitio oficial del IRS, las entidades benéficas autorizadas reciben estas donaciones y distribuyen los fondos en forma de becas para estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Estos apoyos cubren gastos educativos calificados como la matrícula de escuelas privadas, tutorías académicas, servicios para necesidades especiales y material didáctico.

Asimismo, los fondos pagan libros de texto, suministros escolares, equipos de computación y otros costos vinculados a la inscripción escolar del alumno. El crédito impositivo no reembolsable aplica directamente sobre el impuesto federal sobre la renta de los contribuyentes aportantes.

Los ciudadanos pueden realizar donaciones a organizaciones elegibles en cualquier estado participante del país sin importar su lugar de residencia fiscal. La normativa autoriza además la transferencia de los saldos de crédito no utilizados para su aplicación durante los cinco años fiscales posteriores.

Los requisitos de elegibilidad y los estudiantes calificados para las becas

La reglamentación propuesta por el gobierno federal proyecta el acceso a los fondos de becas para el 96% de los niños residentes en los estados participantes. Las reglas excluyen la plusvalía de la vivienda propia del cálculo de ingresos del hogar para evitar la descalificación de las familias.

El sistema simplifica la verificación de elegibilidad para los participantes de programas de asistencia pública según sus necesidades económicas. De igual forma, la medida otorga acceso prioritario a niños en hogares de acogida y a estudiantes que requieren servicios especiales en zonas de bajos ingresos.

Se estima que el programa brinde acceso a los fondos de becas para el 96% de los niños residentes en los estados participantes Fotomontaje generado con IA

Hasta el momento, 30 estados aprobaron su adhesión voluntaria al programa federal. Las autoridades invitaron a las 50 jurisdicciones del país a sumarse al sistema antes de la entrada en vigor del beneficio tributario.

Las organizaciones que administran las becas deben operar como entidades de caridad pública bajo la sección 501c3 del Código Fiscal Federal. Estas instituciones deben mantener los fondos acumulados en cuentas separadas y someterse a auditorías anuales para certificar el cumplimiento de los estándares legales.

Las proyecciones financieras y las medidas de protección impositiva

El USDT estima que el programa respaldará la operación de hasta 700 organizaciones de becas para el año 2030. En ese marco, más de 11 millones de contribuyentes aportarán cerca de US$26.000 millones anuales a este sistema de financiamiento educativo.

Las proyecciones oficiales prevén la concesión de hasta 2,2 millones de becas anuales para estudiantes de todo el país. La norma prohíbe que los estados participantes impongan restricciones operativas adicionales sobre el tipo de escuela o sobre los gastos educativos aprobados.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

El organismo fiscal implementará portales electrónicos oficiales y asignará números de identificación únicos para cada donante individual. Este mecanismo evita la recolección del número de Seguro Social por parte de las entidades administradoras de las becas escolares.