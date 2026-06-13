IRS confirma un nuevo crédito federal de hasta US$1700 por beca escolar: los estados donde se podrá usar
El beneficio permitirá a determinados contribuyentes obtener una reducción de impuestos por aportes destinados a programas de educación
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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) dio a conocer los detalles de la implementación de un nuevo crédito federal. Se trata de una medida incorporada por la ley One, Big, Beautiful Bill que habilita un beneficio tributario para quienes realicen contribuciones a entidades dedicadas al financiamiento de becas educativas.
Estados que ya aceptaron participar del crédito fiscal federal para becas educativas
Según lo informado por el organismo, los contribuyentes que cumplan los requisitos podrán acceder a un crédito fiscal federal de hasta 1700 dólares por aportes en efectivo realizados a Organizaciones Otorgantes de Becas (SGO, por sus siglas en inglés), siempre que estas se encuentren registradas y reconocidas dentro del programa. La iniciativa, denominada Crédito Fiscal Federal para Becas (FSTC, por sus siglas en inglés), busca canalizar recursos hacia estudiantes de educación primaria y secundaria.
La adhesión al programa es voluntaria. Para que los residentes puedan utilizar este beneficio, cada estado debe comunicar formalmente su participación y presentar una nómina de organizaciones elegibles para recibir las contribuciones.
Hasta junio, un total de 27 estados confirmaron su incorporación anticipada para el año fiscal 2027:
- Alabama
- Alaska
- Arkansas
- Colorado
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Louisiana
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- West Virginia
- Wyoming
El IRS indicó que continuará con la actualización de la lista de jurisdicciones adheridas a medida que se completen los procedimientos requeridos por la normativa.
“Es alentador ver que 27 estados ya se han inscrito para participar en este programa que promueve y apoya la educación primaria y secundaria”, dijo Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS.
Cómo funcionará el crédito anunciado por el IRS desde 2027
El crédito podrá ser reclamado por contribuciones efectuadas a partir del 1° de enero de 2027. Para acceder al beneficio, el aporte deberá dirigirse a una SGO incluida en la lista oficial presentada por el estado correspondiente ante el IRS.
La norma establece que se trata de un crédito no reembolsable. Esto significa que podrá reducir el monto de impuestos federales adeudados hasta llegar a cero, pero no generará pagos adicionales por parte del gobierno si el valor del crédito supera la obligación tributaria.
En los casos en que el crédito exceda el impuesto a pagar, el saldo restante podrá trasladarse a ejercicios fiscales futuros durante un período de hasta cinco años, sujeto a las disposiciones vigentes.
Qué gastos educativos podrán financiar las becas
Las organizaciones incluidas en el programa tendrán la función de otorgar becas destinadas a cubrir gastos relacionados con la educación primaria y secundaria de los estudiantes beneficiarios. La documentación difundida por el IRS señala que los fondos deberán utilizarse para gastos educativos calificados dentro de esos niveles de enseñanza, aunque no especifica una lista detallada de conceptos habilitados.
Las condiciones específicas para cada organización y la utilización de los recursos dependerán de los requisitos establecidos por la legislación y las futuras reglamentaciones que emitan el Departamento del Tesoro y el propio IRS.
La base legal del nuevo crédito federal que anunció el IRS
El programa se encuentra respaldado por la Sección 25F del Código de Rentas Internas, incorporada mediante la Sección 70411 de la ley One, Big, Beautiful Bill, promulgada el 4 de julio de 2025.
Además del crédito fiscal federal para becas, la legislación introdujo cambios en otras áreas del sistema tributario, lo que incluye:
- Modificaciones en cuentas de ahorro para salud.
- Incentivos vinculados al ahorro infantil.
- Reglas sobre depreciación de activos empresariales.
- Disposiciones relacionadas con actividades agrícolas y rurales.
Las autoridades federales anticiparon que durante el presente año se publicarán nuevas regulaciones para precisar aspectos operativos del programa y definir procedimientos adicionales para contribuyentes, estados y organizaciones participantes.
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