"Es su Mundial", dice Karanka, director técnico de España, sobre Yamal

"Es su Mundial... Tiene esa frescura y calidad que le van a permitir marcar una época", señaló el director deportivo de España, Aitor Karanka, y avisó que "los doctores y Luis (De la Fuente)" tendrán la última palabra sobre si jugará en el debut de la Roja en el Mundial 2026.

Karanka enseñó a los periodistas las instalaciones de la Baylor School, a las afueras de Chattanooga (Tennessee), donde España se entrena durante la primera fase del torneo, que se inicia el jueves en Ciudad de México.

Al finalizar contestó a sus preguntas, con un protagonista claro. ¿Cuándo jugará Lamine Yamal?

"La recuperación va muy bien y es Luis el que verá con los doctores qué es lo mejor. Es el momento de los doctores y de Luis", dijo el antiguo central del Real Madrid.

Yamal se está recuperando de una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida en el tramo final de la temporada europea, por lo que se desconoce si jugará en el estreno de España en el Grupo H, el lunes a las 16.00 GMT en Atlanta contra Cabo Verde.

¿Lamine cómo está?, insistieron a Karanka: "Tiene esa alegría innata fuera del terreno de juego. Transmite dentro del campo esa frescura y tiene una calidad que le va a permitir marcar una época".

El seleccionador español, Luis de la Fuente, fue optimista sobre el estado del atacante la semana pasada, antes de viajar a Estados Unidos.

"Sabíamos que iba a llegar en perfectas condiciones e incluso me atrevería a decir que estará (listo) para el primer partido", declaró en Madrid.

"Pero ya veremos cómo evoluciona", puntualizó.