"Es surrealista que me pase dos partidos seguidos", admite Merino

Después de ser el héroe de octavos con el gol del triunfo ante Portugal, Mikel Merino reincidió dando a España una victoria agónica por 2-1 ante Bélgica, este viernes en los cuartos de final del Mundial, una circunstancia ante la que no puede evitar sentir una cierta sorpresa.

"Es surrealista que me haya pasado dos partidos seguidos", admitió Merino tras el encuentro en Los Ángeles, después de marcar el gol decisivo en el minuto 88, apenas unos minutos después de ingresar al campo del SoFi Stadium.

"Ni en mis mejores sueños podía imaginar algo así, otra vez un gol en los últimos minutos. Pensaba que me iba a costar mucho tiempo repetir algo así... ¡y lo consigo justo en el partido siguiente!", apuntó.

Pero Merino insistió en sus intervenciones ante los periodistas que los goles llegan por un motivo: la confianza en que puede ser decisivo en todo momento.

"Las casualidades no existen, siempre lo digo. Tienes que salir con ganas, creerlo, ir con ganas de aportar siempre desde donde te toque. Y eso es lo que he hecho", afirmó.

Merino se ilusiona con la perspectiva de ganar el Mundial, dos años después de conquistar la Eurocopa.

"Está siendo un camino puede que diferente al de la Eurocopa, menos vistoso. Pero creo que quizás en la Eurocopa no éramos tan buenos como recordamos, la alegría nos hace recordarlo diferente. Hoy ha costado, pero creo que merecíamos más", señaló.

"Esto es algo social. La selección une a todo un país, a todo el mundo. Todo el mundo te está viendo. Es un orgullo poder dar alegría a tanta gente", dijo.

En el horizonte aparece ya Francia, en una semifinal de rivalidad vecina y que se presenta como el examen más duro para España en este Mundial.

"Va a ser un partido de tú a tú. En una semifinal solo puede ser así. Vamos con mucha hambre y ganas ante Francia", dijo.

"Es un partido de élite, máximo. Somos dos selecciones que estamos en lo más alto en juego. Intentaremos hacerlo lo mejor posible", prometió.