Es veterano de Vietnam y recuperó un objeto impensado de la guerra gracias a un detector de metales: “La cadena se rompió”

Un hecho que parece sacado de una película de Hollywood ocurrió en los últimos días cuando un veterano de la guerra de Vietnam recuperó un objeto perdido en batalla, casi 60 años atrás. Se trata de las placas de identificación que Larry Morganti había extraviado durante el combate, las cuales le fueron restablecidas a manos de Kristoffer Hansen, un hombre sueco que colecciona reliquias de conflictos bélicos, muchas de las cuales son halladas con la ayuda de un detector de metales.

Tras darse a conocer la noticia, el hombre recibió la visita de muchos reporteros The Vault

Según indicó el medio The Post and Courier, Morganti es un residente de Florence, Carolina del Sur, que actualmente se dedica a realizar obras de arte que se venden en The Vault, un pequeño centro comercial que participa en el festival ArtFields de Lake City. Sin embargo, entre 1967 y 1968 fue el jefe de tripulación en un avión de carga C-123 del Escuadrón 311 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que participó en Vietnam. Una de sus principales tareas era transportar suministros a campamentos del Cuerpo de Marines, pero también se encargaba de trasladar heridos y, en ocasiones, los cuerpos de soldados muertos.

En una de las misiones en las que debió esquivar el fuego enemigo, Morganti perdió sus placas de identificación. “Corrías a cubierto y te tirabas al suelo”, recordó el hombre, que logró sobrevivir a ese cruento enfrentamiento bélico. Y agregó: “Probablemente, fue entonces cuando perdí las placas, y la cadena se habría roto con ellas”.

El coleccionista sueco llegó a Morgonti gracias a sus obras de arte publicadas en internet The Vault

Según reveló el excombatiente, nunca le había dado tanta importancia a este objeto e incluso se olvidó por completo de él una vez que volvió de la guerra. Sin embargo, todo volvió a su memoria cuando le llegó la noticia de que un explorador de reliquias relacionadas con ese conflicto bélico había encontrado sus medallas de identificación.

Cómo encontró el coleccionista sueco al dueño de las placas

Una de las partes principales de esta historia tiene que ver con el recorrido que tuvieron las placas antes de llegar a manos de su legítimo dueño. Es que, de acuerdo al testimonio del sujeto sueco que se las entregó, Kristoffer Hansen, hace varios años se convirtió en un coleccionista de objetos de guerra. Sus estantes exhiben cascos, chalecos y placas de identificación.

En este contexto, un amigo suyo que vive en Vietnam y busca metales como pasatiempo, le envía cualquier objeto que encuentre relacionado con esos enfrentamientos armados. Esta persona halló las placas de Morganti en Da Nang, se las envió a Hansen y este último se encargó de hallar a su propietario para hacerle llegar el objeto. Al sueco le llevó poco más de dos años encontrar a Morganti. En realidad, tras identificarlo, fue su novia quien encontró una publicación en Facebook de The Vault, que mostraba al veterano.

El encuentro fue muy celebrado por el coleccionista, ya que, según explicó, Morganti es el único veterano vivo de la Guerra de Vietnam al que Hansen ha podido devolverle las placas. “La gente está falleciendo. Así que voy a investigar lo más rápido que pueda y las devolveré”, señaló en relación con todas las otras identificaciones que tiene en su poder.

