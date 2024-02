escuchar

Los restos de un misil nuclear fueron localizados en el garaje de una residencia en Bellevue, una ciudad periférica de Seattle del condado de King, al otro lado del lago Washington. El cohete, de la era de la Guerra Fría, pertenecía a una persona fallecida, y las autoridades recibieron la alerta acerca del descubrimiento por una llamada del museo de la Fuerza Aérea, localizado en Dayton, Ohio.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Bellevue dio a conocer que el miércoles 31 de enero a la noche, recibieron una llamada del museo de la Fuerza Aérea, institución con la que previamente se había puesto en contacto un residente de la zona que expresó su interés en donar un artículo que había pertenecido a su vecino fallecido. Debido a la naturaleza del artefacto, los miembros del escuadrón antiexplosivos también recibieron la notificación.

Los agentes tuvieron acceso al misil denunciado y determinaron que no había peligro de explosión Bellevue Police Department

El informe de un cohete de grado militar en el garaje de una casa resultó inusual, explicaron las autoridades. De acuerdo con el hombre que notificó al museo, su vecino había comprado originalmente el artículo en una venta de propiedades. Los agentes se dieron cita en la residencia y se comunicaron con el vecino que había llamado al museo, por lo que tuvieron acceso al misil.

Los miembros del escuadrón de bombas inspeccionaron el objeto y determinaron que se trataba de un Douglas AIR-2 Genie (designación anterior MB-1), un cohete air-to-air no guiado diseñado para transportar una ojiva nuclear W25 de 1,5 kilotones.

Qué pasará con el cohete hallado en el garaje

Los miembros del escuadrón de bombas también confirmaron que el objeto no tenía ninguna ojiva adjunta, que estaba inerte y no contenía combustible para cohetes, lo que esencialmente significa que el objeto era un artefacto sin peligro de explosión. Debido a lo anterior, y a que los militares no solicitaron su devolución, la policía se lo dejó al vecino para que lo restaurara y lo exhibiera en un museo.

La policía de Bellevue dejó el cohete al hombre que lo reportó para que lo restaurara y lo exhibiera en un museo Bellevue Police Department

El portavoz del Departamento de Policía de Bellevue, Seth Tyler, dijo a BBC News el viernes pasado que el dispositivo era “básicamente un tanque de gasolina para combustible para cohetes”, por lo que calificó el suceso como “nada grave”. “De hecho, nuestro miembro del equipo antiexplosivos me preguntó por qué estábamos publicando un comunicado de prensa sobre una pieza de metal oxidada”, comentó.

Tyler también explicó que el hombre que reportó el hallazgo no deseaba ser identificado y estaba “extremadamente irritado” por la cobertura, ya que no esperaba una llamada de la policía y porque, al parecer, el museo no le advirtió que informarían sobre su donación. Sin embargo, señaló que “fue lo suficientemente amable como para permitirnos echarle un vistazo y determinamos que era seguro”.

Cómo es el misil localizado en Washington

De acuerdo con el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el AIR-2A Genie es un cohete air-to-air con una ojiva nuclear, diseñado para usarse contra formaciones de bombarderos enemigos. Se lanzó por primera vez en prueba en 1956 y entró en funcionamiento en enero de 1957. Fue transportado principalmente por aviones interceptores F-89J, F-101B y F-106A.

Imagen de un cohete AIR-2 Genie similar al localizado en Washington con una réplica de una ojiva nuclear adjunta Steve Heeb vía Bellevue Police Department

El 19 de julio de 1957, se lanzó un Genie a desde un interceptor F-89J y detonó sobre Yucca Flats, un sitio de prueba nuclear en Nevada. Fue la primera y única detonación de prueba de un cohete de este tipo con punta nuclear estadounidense. Se construyeron miles para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de que terminara la producción en 1962 y permanecieron en servicio hasta mediados de la década de 1980.

