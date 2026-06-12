España al completo tras el regreso de Víctor Muñoz a los entrenamientos

España ya cuenta con sus 26 jugadores tras la incorporación de Víctor Muñoz a las sesiones colectivas este viernes en la Baylor School de Chattanooga, Tennessee, a tres días de su debut en el Mundial 2026 ante Cabo Verde

La Roja enfrentará a la selección africana, que hará su debut mundialista, el lunes (16.00 GMT) en Atlanta, por el Grupo H

Muñoz, una de las novedades del seleccionador Luis de la Fuente en este Mundial, fue recibido con un pasillo de collejas (golpes cariñosos) por sus compañeros

Con una temperatura de 30°C a orillas del río Tennessee, la campeona de Europa saltó al césped a las 11.00 locales (17.00 GMT) con el objetivo de habituarse a las condiciones que se encontrará el lunes en su entrada en liza en el Mundial

Ambiente alegre entre los futbolistas, un día después de que fueran los extremos Lamine Yamal y Nico Williams los que se sometieran al ritual del pasillo de collejas por su regreso a las sesiones colectivas, junto con el arquero Unai Simón, que cumplía el jueves 29 años

Ante un centenar de periodistas, tras un calentamiento, los jugadores se dividieron en dos grupos para someterse al toro, el popular juego de pases rápidos con un futbolista o dos en el centro en busca de la pelota

Con todos sus futbolistas disponibles, De la Fuente deberá decidir si cuenta con Yamal y Williams, teóricos titulares en las bandas, para enfrentarse a la modesta Cabo Verde, o si prefiere ir dándoles ritmo progresivamente