Luces, esferas y orbes rojos: una nueva revelación del Pentágono sobre ovnis expone un fenómeno en una zona particular de EE.UU.

WASHINGTON.- El Pentágono publicó el viernes una tercera tanda de documentos anteriormente clasificados sobre supuestos avistamientos de ovnis, que incluyen ‌informes de orbes luminosos, ‌a ⁠veces de color rojo, avistados por personas en el noreste de Estados Unidos.

Los dos primeros lotes se hicieron públicos el 8 y el 22 de mayo. ​El presidente ⁠Donald Trump ⁠es el último presidente en publicar informes del gobierno de Estados Unidos sobre objetos voladores no ​identificados, un proceso de divulgación que comenzó a finales de la década de 1970.

La ‌publicación del viernes de lo que el Pentágono ​denomina “fenómenos anómalos no identificados” (UAP) incluyó 72 archivos del ​FBI, la CIA y el Pentágono, y contiene testimonios, videos y representaciones artísticas. Varios de los informes hacen referencia a avistamientos de esferas u orbes en la misma zona general del noreste de Estados Unidos.

Una mujer observa una exhibición de ovnis afuera del Little A’Le’Inn, en Rachel, Nevada, la localidad más cercana al Área 51 John Locher - AP

Un expediente de febrero cita entrevistas del FBI con dos personas que informaron de haber visto ​una luz intensa y brillante en medio de su patio trasero una noche. Las identidades de los entrevistados y su ubicación exacta ⁠fueron ocultadas.

Una persona “describió el color rojo como brillante y hermoso, y que (omitido) nunca había visto nada de ese color rojo antes”, ‌según el informe del FBI.

La esfera roja, de aproximadamente un metro de ancho, contenía en su centro un “sol de plasma blanco” del tamaño de una pelota de baloncesto, según el informe

Material sobre ovnis publicado por el Departamento de Defensa

Las personas observaron un segundo orbe y los dos parecían estar unidos mientras se alejaban. Informaron de que unas semanas más tarde vieron varios orbes blancos sobrevolando la casa a una altitud mucho mayor, según ‌el informe del FBI.

Una entrevista similar realizada en julio de 2025 hacía referencia a informes anteriores sobre ⁠orbes.

“Esta observación tuvo lugar a menos de 25 millas de los avistamientos de los ‘Orbes ‌del Triángulo’, la ‘Rotación del Orbe Rojo’ y los ‘Orbes sobre el Estanque’, en ⁠un lugar que les es bien conocido y que está escasamente ⁠poblado”, indicaba el informe del FBI.

Un incidente de octubre de 2024 describe una fuente de luz por debajo del horizonte, flotando sobre un estanque.

Imagen fija infrarroja (calor negro) capturada de un objeto no identificado debajo de un helicóptero sobre el oeste de Estados Unidos en septiembre de 2025 war.gov/ufo

“El objeto luminoso se asemejaba a una ‘esfera similar al plasma’ que cambiaba de forma y luminosidad de forma intermitente. En ocasiones, la fuente de luz ‌principal parecía dividirse en puntos luminosos más pequeños”, ​según el informe.

“Estos archivos, ocultos tras la clasificación de secreto, han alimentado durante mucho tiempo las especulaciones, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en un ‌comunicado.

Agencia Reuters