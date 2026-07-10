España despacha a Bélgica y jugará la semifinal del Mundial ante Francia
España venció 2 a 1 a Bélgica este viernes en Los Ángeles y clasificó a la semifinal del Mundial de 2026, donde enfrentará a la...
España venció 2-1 a Bélgica este viernes en Los Ángeles y clasificó a la semifinal del Mundial de 2026, donde enfrentará a la intratable Francia de Kylian Mbappé.
CUARTOS DE FINAL
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough: Francia - Marruecos 2-0
-- Viernes 10 de julio
En Los Ángeles: España - Bélgica 2-1
-- Sábado 11 de julio
En Miami (21.00 GMT, Partido 99): Noruega - Inglaterra
En Kansas City (01.00 GMT del domingo, partido 100): Argentina - Suiza
SEMIFINALES
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19.00 GMT, Partido 101): Francia - España
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19.00 GMT, Partido 102): Ganador 99 - Ganador 100
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102
FINAL
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102