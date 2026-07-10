España despacha a Bélgica y jugará la semifinal del Mundial ante Francia

España venció 2-1 a Bélgica este viernes en Los Ángeles y clasificó a la semifinal del Mundial de 2026, donde enfrentará a la intratable Francia de Kylian Mbappé.

CUARTOS DE FINAL

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough: Francia - Marruecos 2-0

-- Viernes 10 de julio

En Los Ángeles: España - Bélgica 2-1

-- Sábado 11 de julio

En Miami (21.00 GMT, Partido 99): Noruega - Inglaterra

En Kansas City (01.00 GMT del domingo, partido 100): Argentina - Suiza

SEMIFINALES

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19.00 GMT, Partido 101): Francia - España

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19.00 GMT, Partido 102): Ganador 99 - Ganador 100

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102

FINAL

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102