España en el diván: "Somos los primeros en exigirnos", dice De la Fuente

Tras una primera fase con altibajos, el seleccionador español Luis de la Fuente confía "ciegamente" en sus jugadores, ante Austria el jueves en Los Ángeles en dieciseisavos del Mundial, cuando la Roja buscará superar su primer partido de cruces desde que se proclamara campeona en Sudáfrica 2010.

"Esta selección está acostumbrada a batir récords y a superar las malas rachas, estamos decididos a seguir adelante", dijo sobre la campeona de Europa.

- Exigencia de jugar bien -

"Los primeros en exigirnos somos nosotros. Estamos en un camino a recorrer, hay que adaptarse. Esto marca una tendencia futbolística de ir mejorando. Lo que hemos visto desde que llegamos aquí hasta Uruguay es que el equipo empieza a recuperar automatismos que tenía en el pasado. Seguimos creciendo y me encanta que se nos exija. Ahora tenemos que responder, no hay margen de error".

- Optimista -

"A medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Soy optimista por naturaleza, para mí los jugadores que tengo son los mejores del mundo. Pero estamos viendo la igualdad y los resultados. Sabemos que hay que dar la mejor versión y no cometer errores para que el rival no aproveche la oportunidad que tenga y te haga daño".

- Austria, "muy agresivo" -

"Con este seleccionador (Ralf Rangnick) han dado un paso adelante. Es un equipo muy agresivo y que hace una presión muy alta, incluso con fases de marcaje individual. Irán a muchos duelos en la parte defensiva y en la ofensiva. Hay que hacer correr el balón, con mucha precisión, con esa finura que nos ha faltado en los partidos previos. Y tener buen pie en los espacios cortos. Somos un equipo que genera mucho peligro pero los rivales te exigen cada día más precisión".

- Los lesionados -

"Yéremy (Pino) ha sido milagrosa su recuperación, parecía que tenía una rotura y no ha sido nada importante. Hoy ha entrenado con total normalidad. Víctor (Muñoz) también, pero lleva tiempo sin competir, depende de cómo sea el partido podría entrar. Y Nico (Williams), que se llevó un disgusto tremendo (por su lesión ante Uruguay), afortunadamente no ha sido así. Son molestias moderadas que le impiden jugar mañana, y creo que de cara al siguiente partido estaría".

- Los penaltis -

España fue eliminada en los penaltis en octavos en los dos últimos Mundiales, ante Rusia en 2018 y frente a Marruecos en 2022.

"Nosotros entrenamos todo. En el tiempo que disponemos y sin sobrecargar a los jugadores trabajamos todos los escenarios posibles desde el conocimiento del rival. Uno puede tener una relación de los tiradores más idóneos pero al final puede que no estén y sean otros".

¿Cómo se entrena una tanda de penales?

"Tener la sensación, el golpeo, lanzar un penalti no es un aspecto baladí. No todo el mundo vale para tirar un penalti, está el aspecto psicológico, es humano, cada futbolista es diferente. Intentamos que cojan sensaciones, la distancia, el movimiento del portero... Tirar el penalti como si lo tiraran en el partido. No es lo mismo con 6-0 que ante 100.000 personas, hay que ganar confianza".

- El cansancio -

"Es un Mundial histórico y atípico por muchas cuestiones. También por el descanso y la recuperación. Hay una cosa que a nosotros nos hace muy fuertes, y es que no ponemos excusas. Ni los jugadores ni el equipo técnico. El Mundial es así y somos afortunados de disfrutar de estos viajes. Poner excusas no vale".

- Lamine dice que España es mejor que Francia -

"Es un futbolista optimista, seguro de sus posibilidades y de sus compañeros. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Sabemos hasta dónde podemos llegar. Me parecen palabras muy positivas. Trataba de transmitir confianza y seguridad. Me encanta".