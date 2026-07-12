España-Francia, una vieja historia de rivalidad, ahora más igualada

La rivalidad futbolística entre España y Francia vivirá el martes en Dallas su 39º capítulo en más de un siglo, en el que los Bleus fueron superiores durante décadas en partidos oficiales y la Roja equilibró el balance en los últimos años.

En el historial entre ambos vecinos domina España con 18 victorias, incluidas las dos últimas, por 13 triunfos para los franceses y 7 empates.

Estos son algunos de los duelos más relevantes y recordados de los España-Francia del pasado:

. 1922: España golpea primero

El primer enfrentamiento entre ambos vecinos fue para España por un claro 4-0. Era un fútbol muy diferente al actual, en el que los franceses tuvieron que viajar en tren nocturno y luego en camión para llegar a Bouscat, en la periferia de Burdeos.

. 1929: toros y 8-1

España toreó a Francia por 8-1 en Zaragoza, con cuatro goles de Gaspar Rubio. Los franceses aprovecharon el viaje para asistir antes a una corrida de toros en la capital aragonesa, pasando tres horas bajo el sol.

. 1955: Kopa deslumbra en el Bernabéu

Fue uno de los partidos más recordados del francés Raymond Kopa, que marcó un gol en la victoria 2-1 de su equipo. Su actuación deslumbró en el Santiago Bernabéu, donde luego jugaría como local con el Real Madrid.

. 1984: el fallo de Arconada

El primer choque en una gran competición fue en la final de la Eurocopa de 1984, donde la anfitriona Francia se impuso 2-0 en el Parque de los Príncipes de París.

El partido es especialmente recordado por un fallo del arquero español Luis Arconada, que con 0-0 en el marcador dejó pasar el balón por debajo de su cuerpo en un tiro de falta de Michel Platini, ante la perplejidad general.

. 1991: la bicicleta de Papin

Con Platini ya seleccionador, los Bleus hicieron una clasificación para la Eurocopa sin fallo, con pleno de 8 victorias, incluidas las dos frente a España. Se recuerda especialmente la fabulosa bicicleta con la que Jean-Pierre Papin marcó ante España (3-1) en París.

. 2000: el penal fallado de Raúl

En cuartos de final de la Eurocopa 2000, en Brujas (Bélgica), la entonces campeona mundial Francia y futura vencedora de ese torneo se impuso 2-1 a España, con tantos de Zinedine Zidane y Youri Djorkaeff.

En el último minuto, Raúl González envió alto un penal que hubiera supuesto el empate.

. 2006: Zidane aplaza la retirada

La prensa española pasó días vaticinando que su equipo iba a jubilar a Zidane, que se retiraba al término de la actuación francesa en el Mundial 2006.

Pero el astro galo continuó unos días más porque Francia se llevó por 3-1 aquel pulso de octavos de final, con tantos de Franck Ribery, Patrick Vieira y el propio Zidane.

. 2012: la mejor España de la historia

En la era gloriosa 2008-2012 en la que España dominaba el fútbol mundial (con un título mundial y dos continentales), los vecinos volvieron a cruzar sus caminos en un gran torneo, la Eurocopa de 2012, y allí la Roja se llevó el duelo de cuartos de final, con un 2-0, con doblete de Xabi Alonso, en lo que fue la primera victoria contra Francia en una competición oficial.

. 2021: polémico gol de Mbappé

La otra final de competición oficial en la que españoles y franceses se vieron las caras, 37 años después de la Eurocopa 1984, también cayó del lado francés.

Francia ganó la segunda edición de la Liga de Naciones con un 2-1 en San Siro, con un tanto decisivo de Kylian Mbappé en aparente fuera de juego, pero que fue validado al estimarse que Eric García había tocado voluntariamente y le había habilitado. La decisión indignó al equipo español y a la prensa del país.

. 2024: Yamal, todavía con 16 años

A cuatro días de cumplir 17 años, Lamine Yamal convirtió un golazo con un misil desde la frontal del área que entró por la escuadra del arco defendido por Mike Maignan. Con 16 años y 362 días batió el récord de jugador más joven en marcar en una Eurocopa.

España ganó 2-1 esa semifinal y después se proclamó campeona.

. 2025: el más espectacular

El último precedente, hace poco más de un año en la semifinal de la Liga de Naciones, fue el más espectacular hasta ahora.

En una primera hora primorosa, el equipo español se colocó 4-0 en el marcador y luego 5-1 tras un penal anotado por Yamal, pero los Bleus marcaron tres goles en los últimos minutos y España acabó pidiendo la hora.