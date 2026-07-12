De hija de inmigrantes mexicanos a funcionaria judicial en EE.UU.: la otra cara de la ciudadanía por nacimiento

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento volvió a poner en el centro del debate las consecuencias que este derecho tiene para millones de familias migrantes. Entre esos casos aparece el de Dulce Pacheco, una funcionaria municipal de Nueva Jersey cuya vida estuvo marcada por las oportunidades derivadas de haber nacido en territorio estadounidense.

Del emprendimiento en México al comienzo de una nueva etapa en EE.UU.

Los padres de Pacheco dejaron México con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades a su hija cuando naciera. Su madre administraba tres zapaterías y su padre trabajaba como carpintero en la fabricación de muebles.

El impacto real que tiene la ciudadanía por nacimiento en las familias de origen migrante Freepik

“Cuando llegaron a EE.UU. empezaron desde abajo trabajando como cocineros, meseros, limpiando casas. Fue muy difícil estar en un país donde te sientes solo y al principio no entiendes ni el lenguaje”, contó Pacheco a CNN sobre su familia. Con el paso de los años, lograron consolidar un emprendimiento propio. Actualmente, son propietarios de una empresa de construcción en Nueva Jersey dedicada a la remodelación y reparación de viviendas, resultado de un proceso de crecimiento iniciado desde su llegada al país norteamericano.

La hija de inmigrantes mexicanos aseguró que la posibilidad de acceder a la educación, la formación profesional y el empleo público estuvo directamente relacionada con su condición de ciudadana. “Si no hubiese nacido en este país no podría haber obtenido otras oportunidades de crecimiento y no podría estar ayudando a mi comunidad desde una entidad pública”, señaló Pacheco.

La funcionaria sostuvo que una eventual eliminación de este derecho habría significado un escenario incierto para muchas personas nacidas en EE.UU. de padres migrantes. Esto incluye a quienes han construido su vida, estudios y carrera profesional en ese país.

Pacheco enfatizó que ser ciudadana estadounidense le "abrió las puertas" a ámbitos que sus padres no pudieron acceder debido a su estatus migratorio Imagen ilustrativa creada con IA

Formación profesional y acceso al servicio público a través de la ciudadanía por nacimiento

Pacheco consideró que haber nacido en EE.UU. fue determinante para acceder a oportunidades educativas y laborales que no estaban al alcance de sus padres cuando llegaron al país norteamericano. Su recorrido profesional abarcó distintos sectores.

Primero obtuvo una certificación como asistente médica , lo que le permitió trabajar en hospitales y participar en tareas vinculadas a la atención de pacientes.

, lo que le permitió trabajar en hospitales y participar en tareas vinculadas a la atención de pacientes. Posteriormente cursó estudios relacionados con la gestión intermodal , una especialidad enfocada en la coordinación de distintos sistemas de transporte para actividades logísticas y comerciales.

, una especialidad enfocada en la coordinación de distintos sistemas de transporte para actividades logísticas y comerciales. Más adelante amplió su formación en el ámbito jurídico al certificarse como asistente legal. Desde ese rol colaboró con familias en cuestiones relacionadas con inmigración, violencia doméstica y orientación comunitaria, especialmente dentro de la población latina.

“Siempre detrás de una ventanilla está alguien que te puede ayudar con una sonrisa, que domina el inglés y el español y esa soy yo ahora”, dijo Pacheco a CNN. “Cuando pensaba que (la Corte) quizás fallaría a favor (de limitar la ciudadanía por nacimiento) me preguntaba, ¿si no estoy yo, quién podrá ayudar a la comunidad? Si no saben hablar ambos idiomas, ¿quién podrá guiarlos?”, señaló.

En la actualidad, Dulce Pacheco ocupa un cargo municipal en Nueva Jersey vinculado a la gestión de infracciones de tránsito. Desde esa función mantiene contacto cotidiano con residentes que requieren orientación para realizar distintos trámites.

El fallo de la Corte Suprema y la vigencia de la ciudadanía por nacimiento

El 30 de junio, la Corte Suprema resolvió por seis votos contra tres mantener el alcance de la ciudadanía por nacimiento establecido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. La decisión dejó sin efecto la Orden Ejecutiva 14160 impulsada por el presidente Donald Trump.

La medida buscaba impedir el reconocimiento automático de la ciudadanía a determinados hijos de padres con estatus migratorio irregular o temporal, además de restringir la emisión de documentos oficiales asociados a esa condición.

“Sería regresar a un país al que nosotros no conocemos. A veces no tenemos ni familiares, ni conocidos, peor aún un trabajo, ni educación que podamos validar allá. Realmente es perder todo por lo que hemos trabajado tanto”, dijo Pacheco sobre la Orden Ejecutiva de Trump.

Con su reciente fallo, el máximo tribunal ratificó que los niños nacidos en territorio estadounidense continúan con el beneficio de adquirir la ciudadanía de manera automática, salvo contadas excepciones, sin que el estatus migratorio de sus padres modifique este derecho.