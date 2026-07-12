El programa de visas que no para de crecer en EE.UU. pero que no deja contento a nadie: los posibles cambios

El sistema de visas H-2A para trabajadores agrícolas extranjeros en Estados Unidos atraviesa un momento de tensión. Mientras la administración Trump mantiene un enfoque estricto sobre el control fronterizo, productores rurales y legisladores moderados buscan una reforma urgente en el programa que permite la llegada de trabajadores temporales a campos, granjas y actividades de ganadería.

El crecimiento del uso de estas visas, que aumentó más del 500% desde 2012, refleja la dependencia del sector, aunque el diseño actual genera críticas transversales por sus altos costos y limitaciones operativas, según revela un informe de NPR.

¿Qué propone el nuevo proyecto de ley impulsado en la Cámara de Representantes?

El presidente del Comité de Agricultura, Glenn Thompson (Partido Republicano), presentó una iniciativa que busca expandir el acceso a las visas H-2A con estas características:

El proyecto elimina los requisitos de estacionalidad, permitiendo que sectores como la ganadería, la silvicultura y la acuicultura utilicen el programa por períodos de hasta 350 días al año .

. La propuesta incluye un proceso para que los trabajadores actualmente no autorizados accedan a un estatus legal dentro del esquema, aunque sin ofrecer un camino directo hacia la ciudadanía o residencia permanente.

¿Cuáles son las mayores quejas de los productores agrícolas actuales?

Los agricultores señalan que los costos operativos resultan insostenibles. Las regulaciones vigentes obligan a los empleadores a cubrir gastos de alojamiento, transporte y atención médica para cada trabajador.

Mike Joyner, de la Asociación de Frutas y Vegetales de Florida, afirma que muchos productores utilizan el programa sin opción, pese a las fallas estructurales. El sector busca flexibilidad en los salarios y una mayor previsibilidad en los costos laborales para evitar el encogimiento de sus negocios, que dependen en gran parte de la mano de obra extranjera.

Este empleo es temporal para trabajadores con visas H-2A Unsplash/Tim Mossholder

¿Por qué existen sectores que se oponen a esta expansión?

La oposición proviene de diversos frentes:

Sindicatos como el United Farm Workers argumentan que la expansión sin un camino claro a la legalización perjudica a los trabajadores locales y perpetúa la explotación, ya que las visas H-2A atan al empleado a un solo empleador.

argumentan que la expansión sin un camino claro a la legalización perjudica a los trabajadores locales y perpetúa la explotación, ya que las visas H-2A atan al empleado a un solo empleador. Sectores conservadores dentro del Partido Republicano rechazan cualquier medida que facilite la regularización de trabajadores sin estatus migratorio, bajo el argumento de que esto incentiva la competencia desleal y presiona los salarios a la baja para los ciudadanos estadounidenses.

La visa H2-A permite que un empleador contrate personal extranjero para realizar trabajos agrícolas Tim Mossholder / Unsplash

¿Cuál es el panorama político para esta reforma legislativa?

El camino en el Congreso resulta complejo. La administración Trump mantiene su postura de priorizar la seguridad fronteriza, mientras que los comités encargados de inmigración evitan pronunciarse sobre la propuesta de Thompson.

Los defensores del proyecto apuestan a que la necesidad de garantizar la cadena de suministro alimentario obligue a los legisladores a negociar una solución.

Según el congresista Thompson, el éxito de esta reforma depende de la capacidad del sector agrícola para demostrar que el abastecimiento de alimentos es un tema de interés nacional que requiere medidas inmediatas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.