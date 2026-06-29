España regresa a los entrenamientos sin sus tres lesionados

Tras una jornada de descanso, España regresó a los entrenamientos este lunes en la Baylor School de Chattanooga sin sus tres lesionados: Yéremy Pino, Nico Williams y Víctor Muñoz, pero con el regreso de Aymeric Laporte, fuera de la sesión el sábado por "gestión de cargas".

En el penúltimo entrenamiento de España en Chattanooga los tres lesionados se ejercitaron al margen del grupo a tres días de jugar en Los Ángeles en octavos ante Austria.

Caídos en el triunfo 1-0 ante Uruguay el viernes, Williams, con un problema muscular en el aductor derecho, y Yéremy, con un esguince en la clavícula, hicieron bicicleta estática.

Víctor Muñoz, que todavía no ha debutado en el torneo por una lesión muscular, entrenó en un campo adyacente en solitario tras calentar con sus compañeros.

Aymeric Laporte, que no se entrenó el sábado en la sesión de recuperación por "gestión de cargas", regresó a la práctica grupal.

España entrenará por última vez en la Baylor School el martes antes de volar a Los Ángeles, donde jugará el jueves. Abandona definitivamente Chattanooga y ya no tendrá campo base.

En caso de derrotar a Austria, jugará en octavos en Dallas ante Portugal o Croacia.