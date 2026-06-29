Qué se sabe de los 147 venezolanos deportados por el ICE que quedaron atrapados bajo escombros tras los terremotos

Un grupo de 147 migrantes deportados desde Estados Unidos quedó en el centro de una tragedia tras llegar a su país el mismo día que los terremotos sacudieron el norte de Venezuela. Según una investigación periodística, fueron alojados en un hotel del estado de La Guaira que colapsó durante los sismos. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un listado oficial que permita determinar cuántos sobrevivieron, cuántos permanecen desaparecidos y cuántos murieron.

Qué ocurrió con los 147 venezolanos deportados desde EE.UU.

De acuerdo con una investigación publicada por El País, los migrantes llegaron el 24 de junio a bordo del denominado vuelo 164, procedente de Texas. El grupo fue cifrado por el medio en 147 personas, entre ellas hombres, mujeres y niños que habían permanecido bajo custodia migratoria en distintos centros de detención de EE.UU. antes de ser deportados.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, los recién llegados fueron trasladados al Hotel Santuario La Llanada, ubicado en el estado de La Guaira. El establecimiento era utilizado para alojar temporalmente a personas repatriadas mientras completaban controles médicos y trámites administrativos.

Según el reporte, horas después de su llegada se produjeron los terremotos que afectaron amplias zonas del país. El hotel colapsó y muchos de los ocupantes quedaron atrapados entre los escombros.

Los testimonios de familiares y sobrevivientes

La investigación reúne testimonios de familiares que lograron comunicarse con algunos de los deportados poco después de su arribo a Venezuela. Varios aseguraron haber recibido llamadas en las que los migrantes confirmaban que ya estaban en el país y que permanecerían temporalmente en el hotel antes de regresar a sus ciudades de origen.

Entre los casos citados figura el de Anderson Antonio Pérez, quien habló con su esposa y familiares para informar que había aterrizado. También aparece Yamil Caldera, identificado por sus allegados en videos difundidos tras el vuelo de repatriación. Desde entonces, familiares de varios pasajeros afirman que no han podido volver a contactarlos.

Venezolanos En Chicago Preocupados Por Sus Familiares

La investigación también recoge relatos de personas que lograron sobrevivir al derrumbe. Uno de ellos aseguró que una litera amortiguó el impacto de parte de la estructura y le permitió permanecer con vida hasta salir por sus propios medios. Otro sobreviviente relató que colaboró en las tareas de rescate pese a sufrir lesiones.

Qué información oficial existe hasta ahora sobre los 147 venezolanos deportados

Uno de los principales reclamos de las familias es la falta de datos oficiales sobre los ocupantes del vuelo 164. Según El País, las autoridades venezolanas todavía no publicaron un listado que permita determinar cuántos pasajeros sobrevivieron tras el derrumbe del hotel.

Video de redes sociales del lugar donde se encontraban los venezolanos deportados desde EE.UU.

Mientras avanzan las tareas de búsqueda y rescate, el último balance difundido por las autoridades venezolanas reporta al menos 1450 muertos, 3150 heridos y 12.721 familias damnificadas por los terremotos. Las cifras son provisionales y podrían aumentar a medida que los equipos de emergencia avanzan entre los escombros.

La falta de información oficial también dificultó la identificación de varias personas que viajaban en el grupo repatriado. De acuerdo con la investigación de El País, familiares y amigos difundieron fotografías, nombres y fichas de búsqueda en redes sociales con la esperanza de obtener noticias sobre quienes se encontraban en el Hotel Santuario La Llanada cuando ocurrió el derrumbe.