Noticias de los terremotos en Venezuela: actualización de ayudas y cómo donar desde Estados Unidos

Los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela dejaron un panorama crítico varios días después del desastre. Mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los edificios colapsados, las autoridades actualizan el número de víctimas y de personas afectadas. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos reforzó su asistencia humanitaria y difundió recomendaciones para quienes deseen colaborar con las tareas de emergencia mediante donaciones seguras.

Terremotos en Venezuela: sube la cifra de muertos y crece la búsqueda de personas no localizadas

Según la cobertura actualizada de NBC News, las esperanzas de encontrar más sobrevivientes disminuyen a medida que pasan las horas desde los dos fuertes terremotos registrados el 24 de junio frente a la costa norte de Venezuela.

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Aunque durante el fin de semana se produjeron algunos rescates con vida, el período considerado más crítico para localizar personas atrapadas bajo los escombros ya fue superado.

De acuerdo con la información difundida por NBC, el número de fallecidos ascendió este lunes a 1719, mientras que 5000 personas resultaron heridas y 12.721 debieron abandonar sus hogares debido a los daños provocados por el desastre.

Además, decenas de miles de habitantes permanecen sin ser localizados, una situación que mantiene en vilo a familiares y equipos de búsqueda.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el tiempo para encontrar sobrevivientes es cada vez más reducido y sostuvo que las autoridades trabajan tanto en las tareas de rescate como en la instalación de campamentos destinados a quienes perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas por cuestiones de seguridad.

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Desde NBC señalaron que, aunque el plazo habitual de entre 48 y 72 horas representa la etapa más importante para rescatar personas atrapadas tras un desastre natural, la supervivencia puede prolongarse cuando los afectados logran acceder a agua y alimentos.

En medio de un clima lleno de señalamientos por la falta de pronta respuesta, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que las operaciones de búsqueda continuarán después de que durante el fin de semana fueran encontradas con vida 33 personas.

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Mientras tanto, un sitio web creado para ayudar a las familias a localizar a sus seres queridos registraba más de 46.000 personas desaparecidas. Sin embargo, no estaba determinado cuántas de ellas ya habían sido encontradas, explicó NBC.

Rescatistas de EE.UU., Francia y Colombia se suman a los operativos en Venezuela

La cobertura de NBC News también destaca que las brigadas locales remueven toneladas de concreto utilizando palas, sogas e incluso sus propias manos. A esas tareas se sumó un número creciente de equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate.

Entre los casos que renovaron momentáneamente las esperanzas figura el rescate de un padre y su hijo, quienes permanecieron cuatro días atrapados bajo los escombros antes de ser localizados por rescatistas de Estados Unidos, Francia y Venezuela. Ambos fueron trasladados en ambulancia y recibieron hidratación por vía intravenosa.

Otro de los operativos exitosos correspondió a un equipo de rescate de Colombia, que logró salvar a un niño de 11 años localizado mediante un escáner aproximadamente a diez pies (tres metros) de profundidad bajo los escombros. El menor sufrió la fractura de un brazo, mientras que su madre y su hermana fallecieron durante el derrumbe.

Así rescataban a un bebé de debajo de los escombros en Venezuela

Cómo donar desde Estados Unidos para ayudar a Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través del Buró de Respuesta Humanitaria y ante Desastres del Departamento de Estado, informó que el gobierno estadounidense desplegó un Equipo de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y unidades especializadas de búsqueda y rescate urbano para colaborar con las operaciones de emergencia en Venezuela.

El organismo señaló además que trabaja junto con otras agencias del gobierno estadounidense, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y gobiernos de la región para coordinar la asistencia humanitaria y evaluar las necesidades sobre el terreno.

Respecto de las donaciones, el Departamento remarcó que la ayuda económica es la forma más rápida, flexible y efectiva de colaborar durante una emergencia internacional.

Además, explicó que las contribuciones monetarias permiten adquirir suministros directamente en las zonas afectadas, reducen costos de transporte, evitan demoras logísticas y favorecen la recuperación de la economía local.

El Departamento de Estado de EE.UU. explicó como donar de manera segura MIGUEL MEDINA - POOL

El organismo informó que mantiene una asociación con tres organizaciones para apoyar la respuesta humanitaria en Venezuela:

Según el Departamento de Estado, quienes deseen colaborar pueden realizar aportes económicos a través de esas organizaciones.

Cómo evitar estafas al donar desde Estados Unidos tras los terremotos en Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que, tras grandes desastres naturales, suelen aparecer intentos de fraude mediante falsas organizaciones benéficas, campañas de recaudación fraudulentas o solicitudes generadas con inteligencia artificial.

Por ese motivo, recomienda verificar siempre la legitimidad de la entidad antes de realizar una contribución y consultar recursos oficiales para confirmar que se trata de organizaciones establecidas.

También aconseja conservar los comprobantes de las donaciones, ya que, en determinados casos, estas pueden ser deducibles de impuestos conforme a la legislación estadounidense y la evaluación de un profesional tributario.

Las operaciones de rescate continúan en Venezuela tras los devastadores terremotos MIGUEL MEDINA - POOL

El organismo también desaconseja enviar ropa, alimentos, medicamentos, agua embotellada u otros bienes materiales si no fueron solicitados expresamente por una organización de ayuda reconocida. Explica que ese tipo de envíos suele congestionar las cadenas logísticas, aumentar los costos operativos y retrasar la llegada de los insumos realmente necesarios.