Dolor en la MLB: quién era la esposa de Gorkys Hernández que murió por los terremotos en Venezuela

La esposa del exjugador de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos (MLB, por sus siglas en inglés) Gorkys Hernández murió a causa de los terremotos que azotaron a Venezuela durante el pasado 24 de junio, con el colapso de varios edificios en zonas cercanas a Caracas. La noticia fue confirmada por el exdeportista, quien le dedicó un mensaje en redes sociales.

Quién era Deisy Tovar, la esposa de Gorkys Hernández que murió en el Hotel Eduards

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron a Venezuela, y causaron daños severos en La Guaira. Deisy Tovar de Hernández, de 36 años, se encontraba en el área cuando ocurrieron los sismos, y murió tras el derrumbe del Hotel Eduards en Macuto.

La esposa de Gorkys Hernández estaba en un hotel de La Guaira cuando los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud azotaron a Venezuela @gorkyshernandez

De acuerdo con la información difundida por Fox News, la mujer se encontraba en el alojamiento junto a familiares de otros jugadores del equipo Delfines de La Guaira. El seleccionado local iba a disputar un partido ante Samanes de Aragua en el Estadio Forum de La Guaira, y se preparaba para el enfrentamiento cuando empezaron los temblores.

Con el estadio situado a pocos metros del establecimiento, Hernández y sus compañeros corrieron desde el estadio para intentar rescatar a sus seres queridos, pero la infraestructura ya estaba derrumbada.

Previamente, la hija de Deisy, Vittoria Vásquez, había pedido ayuda en redes sociales el viernes por la noche. En su mensaje, indicó que aún se escuchaban gritos dentro de las ruinas del hotel y que se requería maquinaria pesada para mover los escombros.

El propio Hernández, de 38 años y con seis temporadas en la MLB (Pirates, Giants y Red Sox), confirmó la noticia el sábado 28 de junio a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje de despedida.

El mensaje de Gorkys Hernández tras la muerte de su esposa en La Guaira

A través de su cuenta en Instagram, el exbeisbolista de la MLB le dedicó un mensaje a su esposa al confirmarse su muerte. “Eres y serás la más hermosa, bonita, preciosa, la mejor mujer del mundo, la que siempre en momentos malos buscaba la manera de levantarme. Fuiste y eres para mí la mujer más hermosa de mi vida, siempre vas a estar conmigo a toda hora y en cada momento”, escribió.

El exbeisbolista de la MLB le dedicó un mensaje a su esposa en redes sociales @gorkyshernandez

Luego, añadió: “Vuela alto mi princesa, mi reina; que Dios te tenga en su gloria y guíame a seguir adelante y levantar a nuestra familia”. De 38 años, Hernández tuvo una importante trayectoria en las ligas mayores de béisbol estadounidense. Pasó por equipos como Pittsburgh Pirates, San Francisco Giants y Boston Red Sox, antes de regresar a su tierra natal, en donde se consolidó como figura del deporte nacional.

Además de la pérdida de Hernández, los equipos de rescate seguían el sábado en la búsqueda de la esposa y la hija del exligamayorista y entrenador de los Delfines, Eliézer Alfonzo, quienes también se encontraban en el hotel.

Terremotos en Venezuela: cifra de muertos, desaparecidos y ayuda internacional

A nivel nacional, los sismos dejaron más de 1400 fallecidos y aproximadamente 69.000 personas desaparecidas, según los informes recientes. El estado más afectado fue La Guaira, con el epicentro del terremoto en Yaracuy. Luego de los temblores, la escasez de equipamiento, producto de la profunda crisis económica y política de Venezuela, provocó retrasos en las tareas de búsqueda y rescate.

Hay más de 1400 muertos por los terremotos que azotaron Venezuela

Hasta el momento, el país latino recibió la asistencia de 24 naciones, que han enviado más de 500 toneladas métricas de suministros, más de 2700 efectivos de rescate y asistencia, y alrededor de 86 equipos caninos, según las autoridades venezolanas, citadas por Reuters.

Además de los riesgos estructurales, muchas áreas enfrentan interrupciones parciales en los servicios de electricidad y agua, aunque las autoridades informaron avances graduales en la restauración de la infraestructura.