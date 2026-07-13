España tiene la clave para jugar contra Francia: evitar las pérdidas de balón

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentará España contra Francia en las semifinales del Mundial 2026 el martes será parar a los cuatro delanteros bleus, pero la Roja intentará minimizar riesgos reduciendo al máximo las pérdidas de balón, sobre todo en defensa.

"Tenemos que hacer un partido casi perfecto. Tener el balón porque sin él ellos pueden sufrir bastante y, sobre todo, en las pérdidas de balón, que las vamos a tener seguro, vigilar a los cuatro de arriba y no dejarles contragolpear", analizó este lunes ante la prensa el centrocampista Álex Baena, antes del entrenamiento que España realizó en el estadio Cotton Bowl de Dallas.

"Nuestra identidad en el juego es tener la posesión y así lo hemos hecho en cada partido. Obviamente habrá fases del partido en las que no tengamos la pelota y tendremos que estar concentrados, todos juntos", añadió el lateral Pedro Porro, el otro futbolista que atendió a decenas de periodistas este lunes en Dallas, donde llovió por la mañana y la temperatura bajó con respecto a los últimos días.

Ambos jugadores, ante uno de los partidos más importantes de sus carreras, se refirieron también a la figura del seleccionador español, Luis de la Fuente. "Es como un padre para nosotros. Hay jugadores que le conocemos de hace muchos años, que ya estuvimos con él en categorías inferiores (de la Roja) y que siempre nos transmite paz y tranquilidad", explicó Baena.

"Es una persona muy importante dentro del grupo, sobre todo porque nos hace sentir como una familia. Siempre nos da confianza, te hace sentir importante, juegues o no juegues", agregó Porro.

En un Mundial gigantesco organizado en tres países (EE.UU., México y Canadá), España ha tenido que viajar mucho más y ha sufrido varios cambios horarios, mientras que Francia se ha mantenido desde el primer día en la zona noroeste de EE.UU. y su primer viaje largo ha sido para trasladarse a Dallas, en el centro sur del país.

Baena admitió que los jugadores lo notan "en las piernas y en el cuerpo", pero tanto él como Porro coincidieron en que "no hay excusas".