España y Argentina empatan 0-0 tras los 90 minutos de la final mundialista y van a la prórroga

Argentina y España irán a la prórroga en la final del Mundial de 2026, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario este domingo a las afueras de Nueva York.

La albiceleste deberá resistir los 30 minutos del alargue con un hombre menos, debido a que el mediocampista Enzo Fernández fue expulsado en el descuento (90+4') por una doble amarilla, tras una dura entrada contra el defensa ibérico Pau Cubarsí.

El portero albiceleste, Emiliano Martínez, mantuvo con vida a los campeones defensores en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, adonde asiste el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Dibu, héroe de la consagración en Catar 2022, atajó nueve remates de la Roja en una contienda en la que Argentina no ha hecho un solo tiro a puerta y Lionel Messi ha estado desconectado del juego.