España y Argentina retrasan sus últimos entrenamientos por las tormentas

España y Argentina, que el domingo (19.00 GMT) disputan la final del Mundial 2026, retrasaron sus últimos entrenamientos este sábado debido a las tormentas eléctricas en la zona de Nueva Jersey.

La campeona de Europa aplazó la práctica prevista a las 11.00 locales (15.00 GMT) justo cuando los medios colocaban sus cámaras al borde del terreno en Melanie Lane Training Ground, en East Hanover, para los 15 minutos abiertos a la prensa.

Entonces los oficiales de la FIFA pidieron a los periodistas regresar a los vestuarios de las instalaciones del Red Bull New York convertidos en eventual sala de prensa.

Minutos después una fuerte lluvia acompañada de rayos y truenos sacudía la zona.

A continuación un oficial de la FIFA anunció a los periodistas que entre las 12.15 (16.15 GMT) y las 13.00 locales (17.00 GMT) el mal tiempo ofrecerá una tregua con la posibilidad de que España salte al campo.

Además avisó que más tarde las previsiones meteorológicas son incluso peores, por lo que estos tres cuartos de hora serán la única ventana eventual en la que el equipo de Luis de la Fuente podría ejercitarse.

A 10 kilómetros, misma situación para Argentina, que tenía previsto iniciar su última práctica antes de la final a las 11.30 locales (15.30 GMT) en el complejo de entrenamiento Columbia Park, en Morristown.

La actividad de la albiceleste, a la que la prensa tenía acceso durante los primeros 15 minutos, también fue pospuesta debido a la fuerte lluvia, truenos y relámpagos.

El jueves y el viernes un invitado indeseado alteró ya las rutinas de Argentina y España, el humo de los incendios forestales en Canadá extendido hasta Nueva Jersey.

La lluvia de este sábado contribuirá a dispersar el humo y evitar riesgos mayores en la final entre los vigentes campeones de Sudamérica y de Europa, según expertos.