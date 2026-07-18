Hispanos vs. latinos: el término menos pensado gana la batalla de las identidades en EE.UU.

La mayoría prefiere llamarse “hispano” antes que “latino”. Así lo muestra una encuesta de Pew Research Center publicada en los primeros días de julio: 54% frente a 30%. Lo incómodo para muchos es que estos números llevan varios años sin cambiar, desafiando décadas de activismo que apuntaba en la dirección opuesta.

La batalla que perdieron los “latinos” ante los “hispanos”

El origen de esta discrepancia data de 1976. En ese año, el Congreso estadounidense sancionó la Ley Pública 94-311. Su propósito fue administrativo: crear una categoría censal única para agrupar a los americanos de origen español o descendencia.

Según consigna el Centro Pew, el término “hispano” nació como herramienta estatal para recopilar datos de mexicanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos y habitantes de otros 20 países hispanohablantes.

“Latino” llegó después, con una carga política distinta. Fue más informal, menos oficial, vinculado a la movilización comunitaria y al deseo de obtener autonomía frente a las etiquetas impuestas desde Washington. Para los activistas, representaba emancipación nominal: los hispanos llamándose a sí mismos, sin esperar que el gobierno les asignara un nombre.

Pero la mayoría siguió eligiendo al término que muchos consideraban burocrático e impuesto, según muestra la Encuesta Nacional de Latinos realizada del 6 al 16 de octubre de 2025 (ver reporte del Pew Center en PDF).

Encuesta Nacional de Latinos realizada del 6 al 16 de octubre de 2025 Pew Research Center (traducida al español)

¿Quién elige qué?

El desglose de Pew por variables demográficas revela un patrón consistente:

Por edad:

18-29 años : 47% Hispano vs. 37% Latino

: 47% Hispano vs. 37% Latino 30-49 años : 56% Hispano vs. 30% Latino

: 56% Hispano vs. 30% Latino 50-64 años : 58% Hispano vs. 25% Latino

: 58% Hispano vs. 25% Latino 65+: 59% Hispano vs. 18% Latino

Los jóvenes —el grupo que la teoría progresista suponía lideraría un cambio lingüístico— mantienen la misma preferencia por “hispano”.

Por generación migratoria:

Inmigrantes: 49% Hispano vs. 37% Latino

49% Hispano vs. 37% Latino Segunda generación (nacidos en EE.UU. con padres inmigrantes): 54% Hispano vs. 28% Latino

(nacidos en EE.UU. con padres inmigrantes): 54% Hispano vs. 28% Latino Tercera generación o más: 63% Hispano vs. 19% Latino

Cuanto más lejana la experiencia migratoria, más fuerte la preferencia por el término administrativo.

Términos inclusivos (Latinx/Latine):

Apenas 1% elige “Latinx”

Apenas 1% elige “Latine”

14% dice no tener preferencia

La única excepción: Sudamérica

Hay un grupo donde “latino” gana: los hispanos de origen sudamericano. Entre ellos, 53% prefiere “latino” frente a 31% que prefiere “hispano”. Es la única ruptura en un patrón que se mantiene idéntico en todos los demás orígenes (mexicanos, puertorriqueños, cubanos, etc.).

Los investigadores de Pew sugieren que esta diferencia responde a la mayor heterogeneidad del grupo sudamericano y a la naturaleza más reciente de su migración desde países como Argentina, Colombia, Perú o Chile. Pero incluso en ese caso, el resultado no altera la tendencia nacional.

Sin cambios desde 2023

Lo relevante es que estas preferencias se mantienen sin variación desde 2023. Pew repite esta encuesta de forma periódica y los porcentajes se han mantenido idénticos: 54% “Hispano” vs. 30% “Latino”.

En los sondeos anteriores de 2019 y 2022, los números fueron prácticamente iguales. Nada en estos años ha movido la aguja: ni cambios políticos, ni debates culturales, ni evolución demográfica.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.