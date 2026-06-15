España y Uruguay se estrenan en el Mundial con la mosca tras la oreja; es la hora de Irán

Socias del prestigioso club de las ocho campeonas, el lunes entran en liza en el Mundial España y Uruguay, favoritas ante Cabo Verde y Arabia Saudita, pero con la lección bien aprendida tras un buen puñado de resultados sorprendentes, en una jornada en la que también debuta la gran observada Irán.

Solo el domingo la tres veces finalista Países Bajos igualó 2-2 con Japón, Turquía cayó 2-0 ante Australia y Costa de Marfil rompió (1-0) la imbatibilidad de 19 partidos de Ecuador, llamada a ser una de las revelaciones del torneo, y Suecia le endosó un 5-1 a Túnez.

No le tembló el pulso a la cuatro veces campeona Alemania, que despachó con un contundente 7-1 a la debutante Curazao, además la nación más pequeña de la presente edición.

- Los primeros minutos de Lamine -

La segunda en este ranking es otra primeriza, Cabo Verde, que intentará en Atlanta (16.00 GMT) dar guerra a España, campeona de Europa, que se lanza en busca de su segunda estrella tras la conseguida en 2010.

Jugará, aunque no como titular, la estrella naciente del planeta fútbol Lamine Yamal, que a sus 18 años llega a su primer Mundial tras superar una lesión muscular.

"Está disponible, pero no para comenzar el partido, en perfectas condiciones para disputar unos minutos", señaló este domingo el seleccionador de la Roja Luis de la Fuente.

El técnico es consciente de que necesitará a su joya en plenitud más adelante en una aventura que se extenderá hasta los ocho partidos si España alcanza la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

Encuadrada también en el grupo H, como España, Uruguay inicia su andadura el lunes en Miami (22.00 GMT) ante Arabia Saudita, con bajas importantes y dudas sobre su juego.

- Bajas, dudas y un retraso aéreo -

Contra Arabia Saudita, su seleccionador Marcelo Bielsa tendrá la dificultad añadida de no poder contar con Giorgian De Arrascaeta, su centrocampista más creador, quien se perderá al menos los dos primeros partidos por una lesión muscular.

Tampoco debutará, en principio, el defensa del Barcelona Ronald Araújo, que arrastra una pequeña lesión en el gemelo.

La previa de la Celeste estuvo además marcada por el retraso de más de tres horas vuelo que llevó al equipo desde Cancún hasta Miami.

"Lo del vuelo no genera ninguna complicación", zanjó Bielsa en rueda de prensa.

También la jornada del lunes (19.00 GMT en Seattle) propondrá un duelo a priori más equilibrado entre la selección belga y el Egipto de Mohamed Salah, favoritas del Grupo G.

Aún con algunos miembros de la generación dorada -tercera en Rusia 2018- como el portero Thibaut Courtois y el mediocampista Kevin de Bruyne, los Diablos Rojos aparecen en segundo plano tras los favoritos.

El Faraón Salah afronta el Mundial tras despedirse del Liverpool, su casa durante nueve años. Aún se desconoce su futuro.

- Oposición al régimen de Teherán -

Finalmente en Los Ángeles (21.00 locales, 01.00 GMT del martes) y también en el Grupo G, llegará el esperado debut de Irán, ante Nueva Zelanda, partido en el que se espera que miembros de la oposición al régimen de Teherán ofrezcan una acogida hostil.

"Estoy muy contento de estar aquí en nombre de Irán. Estamos aquí para jugar al fútbol, con respeto hacia los iraníes del país y del extranjero. El fútbol está separado de la política", declaró en una rueda de prensa el seleccionador Amir Ghalenoei.

No obstante, una gran parte de la diáspora iraní en Los Ángeles, la más numerosa en el mundo, considera al Team Melli como un instrumento de propaganda de la República Islámica, y ha lanzado llamamientos a manifestarse el lunes alrededor del estadio de Los Ángeles.

La participación de Irán en el Mundial 2026 fue incierta durante mucho tiempo por el conflicto desencadenado en febrero por bombardeos israelo-estadounidenses y su andadura sigue ampliamente dominada por las cuestiones geopolíticas.