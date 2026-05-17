Español Palou se queda con la pole para las 500 millas de Indianápolis

El español Alex Palou confirmó su dominio este domingo al quedarse con la pole position para las 500 Millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway, tras marcar el mejor tiempo de la clasificación para la legendaria carrera del próximo fin de semana.

Con una velocidad promedio de 373,7 km/h, Palou, vigente y cuatro veces campeón de la IndyCar, superó a Alexander Rossi (373,3 km/h) en el segundo lugar, mientras que el tercer puesto fue para David Malukas con 373,1 km/h.

"Fue algo increíble, no lo esperábamos", comentó Palou. "Queríamos pelear y no puedo agradecer más a mi equipo por el trabajo realizado".

Felix Rosenqvist, quien lideró la primera ronda y luego el Top 12, no pudo ante la velocidad de Palou en el momento culminante de la jornada y finalizó en el cuarto puesto.

La clasificación, que debió iniciar el sábado, se disputó en su totalidad el domingo debido a una lluvia incesante durante la jornada sabatina.

El cambio propició modificaciones en el formato limitando el tiempo de prácticas y concentrando la primera parte de la clasificación en cuatro vueltas.

Por otra parte, el mexicano Pato O'Ward, quien clasificó al Fast Six, ocupará el sexto lugar en el inicio del Indy 500 la próxima semana.