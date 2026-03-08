Español Topuria encabezará la velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca

El español Ilia Topuria, doble campeón mundial de la UFC (Ultimate Fighting Championship), volverá al octágono para la pelea estelar de la velada de artes marciales mixtas del 14 de junio en la Casa Blanca.

La UFC, principal promotora de este deporte en Estados Unidos, dio a conocer la noche del sábado su cartelera para este evento, que forma parte de las festividades del 250 aniversario de la Independencia estadounidense.

La velada, a la que se espera que asistan 4.000 espectadores, coincidirá con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump.

Desde su regreso a la presidencia en 2025, el republicano ha asistido regularmente a peleas de la UFC, una pasión que data de antes de su regreso a la Casa Blanca, además de ser amigo y aliado de Dana White, jefe de esta organización.

Para abrillantar el evento más destacado de su historia, White se decantó por el esperado retorno del carismático Topuria, invicto en los 17 combates de su trayectoria.

El Matador, también de nacionalidad georgiana, enfrentará al estadounidense Justin Gaethj por la unificación del cinturón de peso ligero de la UFC (155 libras - 70,3 kg), dentro en un cartel de seis peleas.

"Es el momento adecuado para él y para Justin Gaethj, y debería ser explosivo", dijo White en el anuncio, realizado durante la velada UFC 326 en Las Vegas.

En el combate co-estelar, el brasileño Alex Pereira tratará de convertirse en campeón de una tercera división pugnando frente al francés Cyril Gane por el cinturón interino de peso completo.

- La vuelta de El Matador -

Topuria, de 29 años, no se sube al octágono desde junio de 2025, cuando conquistó el cinturón vacante de los pesos ligeros.

Esa noche Topuria noqueó al brasileño Charles Oliveira en sólo dos minutos y 27 segundos del primer asalto en Las Vegas.

En febrero de 2024 se convirtió en el primer campeón de UFC de nacionalidad española al vencer al australiano Alexander Volkanovski y coronarse con el título de peso pluma (-65,8 kg).

Las peleas de Topuria despiertan una enorme expectación en España, el país que lo recibió con su familia en 2012 y que a raíz de sus éxitos vive un auge de las artes marciales mixtas.

El deporte y la afición española han adoptado como suyo a este peleador trotamundos que nació en la localidad alemana de Halle en 1997.