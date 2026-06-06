Tiene 35 años, caminaba por la vereda y cayó en una alcantarilla: “Pensé que iba a morir”

Fabiana Rosa, una trabajadora de cocina de 35 años, sufrió un accidente al caerse en una alcantarilla mientras se dirigía a su empleo en el barrio de Maracaná, en la zona norte de Río de Janeiro. El hecho ocurrió una semana después del fatal caso en Nueva York, donde una mujer de 56 años cayó al desagüe subterráneo desde una altura de entre 3 y 4,5 metros.

Cómo fue el accidente en la alcantarilla de Río de Janeiro

Según la reconstrucción de los hechos, la mujer pisó una tapa metálica ubicada sobre una alcantarilla. La estructura se desplazó y provocó su caída hacia el interior del conducto subterráneo.

Una mujer caminaba por las calles de Río de Janeiro, pisó una tapa floja de alcantarilla y cayó al vacío

Durante el incidente, la cubierta giró y golpeó a la víctima antes de que quedara dentro del pozo. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la caída y la reacción inmediata de personas que se encontraban cerca.

“Pensé que iba a morir porque el agua me llegaba al pecho y el agujero era muy profundo. Pisé el borde del agujero, la parte de hierro, y entré de lleno. La tapa se volcó, me golpeó en la frente y caí dentro”, dijo Rosa en una entrevista con el medio local G1.

Las grabaciones mostraron que un conductor de motocicleta se acercó rápidamente al lugar al advertir lo sucedido. Vecinos y transeúntes también se acercaron para intentar asistir a la mujer mientras solicitaban ayuda de los servicios de emergencia.

Minutos después llegaron efectivos del cuerpo de bomberos de Vila Isabel, quienes realizaron el rescate y trasladaron a Rosa al Hospital Federal de Andaraí para su evaluación médica, según lo retomado por O Globo.

Tras recibir atención sanitaria, la mujer fue dada de alta. Sin embargo, declaró que todavía experimenta molestias físicas derivadas del impacto y de las lesiones sufridas durante el accidente.

Cámaras captaron movimientos sospechosos horas antes

Las autoridades revisaron registros de videovigilancia obtenidos en la zona y detectaron una situación ocurrida durante la madrugada anterior al accidente. Las imágenes mostraron a dos hombres que manipularon la misma tapa aproximadamente seis horas antes de la caída.

De acuerdo con la secuencia registrada, los individuos retiraron la cubierta y posteriormente la colocaron nuevamente sobre la abertura. La principal hipótesis indicó que intentaban acceder a instalaciones subterráneas para sustraer cables de cobre.

La mujer de 35 años fue trasladada al Hospital Federal de Andaraí con heridas de consideración moderada

La investigación continúa para establecer con precisión qué ocurrió y si los sospechosos están vinculados con otros delitos reportados en el sector.

El antecedente en Nueva York que terminó con una muerte

El caso ocurrido en Brasil ocurrió días después de una situación similar ocurrida en Nueva York. En aquella oportunidad, según lo retomado por New York Post, una mujer identificada como Donike Gocaj, de 56 años, falleció tras caer por una alcantarilla abierta en Midtown Manhattan

Mujer cae en la alcantarilla en Nueva York

La víctima había estacionado su vehículo cerca de la Quinta Avenida cuando descendió y caminó unos metros antes de precipitarse al vacío. Testigos intentaron asistirla mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

“Estaba en el agujero gritando que se moría”, dijo al medio local Carl Wood, un transeúnte que presenció el hecho. Las investigaciones determinaron posteriormente que la tapa se había desplazado minutos antes del accidente por el paso de un camión.

A diferencia de lo ocurrido en Río de Janeiro, donde la mujer sobrevivió, el episodio de Manhattan terminó con la víctima fallecida.