Lo acusaron de homicidio y logró probar su inocencia gracias a una filmación accidental en un juego de béisbol en Los Ángeles

El 12 de mayo de 2003, la adolescente Martha Puebla fue asesinada en el Valle de San Fernando, California. Tres meses después, Juan Catalan quedó detenido como sospechoso del crimen y enfrentó la posibilidad de una condena a pena de muerte. Su coartada parecía difícil de probar, hasta que una filmación tomada por accidente en un partido de los Dodgers cambió el rumbo del caso.

Juan Catalan: el partido de los Dodgers y Curb Your Enthusiasm que probaron su coartada

Catalan pasó cinco meses y medio en la cárcel, acusado del asesinato de Martha Puebla, una adolescente de 16 años que había sido baleada en el Valle de San Fernando. La policía lo vinculó con el caso porque la víctima había declarado contra el hermano de Catalan en otro proceso judicial.

Sin embargo, Catalan sostuvo desde el inicio que no estuvo cerca del lugar del crimen. De acuerdo con ESPN, al momento del asesinato se encontraba a unos 32 kilómetros de distancia, junto a su hija de seis años, en el Dodger Stadium, donde veía el partido entre Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves.

A pesar de que Catalan presentó los boletos de entrada al estadio y contó con el testimonio de su familia sobre su paradero, la policía mantuvo la acusación. Las autoridades incluso rechazaron su pedido de someterse a una prueba de detector de mentiras.

Entonces, su abogado defensor Todd Melnik pidió a los Dodgers y a Fox Networks, que entonces tenía los derechos de transmisión, que le permitieran revisar las grabaciones del partido de béisbol. Uno de los videos mostraba el sector donde estaba sentado Catalan, pero él no se veía claramente.

Más tarde Melkin supo que HBO había estado en el estadio para grabar un episodio de la comedia Curb Your Enthusiasm y, tras obtener la grabación, encontró a Catalan sentado junto a su hija, mientras comía un hot dog.

El abogado de Catalan presentó un video en el que podía verse a su cliente en el estadio el día del crimen MBL

Las pruebas clave del caso Juan Catalan: video de HBO, registros telefónicos y coartada

Además de las grabaciones del programa de HBO, el abogado de Catalan también encontró registros telefónicos que ubicaban al acusado cerca del Dodger Stadium a las 22.12, unos 20 minutos antes de que ocurriera el asesinato.

Se concluyó que el sospechoso no pudo salir del estacionamiento del estadio, cambiarse de vehículo y de ropa, y llegar hasta el lugar donde estaba Puebla, por lo que un juez dictaminó que no había pruebas suficientes para llevarlo a juicio.

“Al escuchar las palabras del juez me eché a llorar. Fue el momento más feliz de mi vida”, declaró Catalan en aquel momento, cuando tenía 26 años, según ESPN.

Qué pasó con Juan Catalan tras la acusación por el crimen de Martha Puebla

Por la acusación de homicidio, Catalan corría el riesgo de ser condenado a pena de muerte. Sin embargo, pudo recuperar su libertad tras las pruebas presentadas. Posteriormente, él y su abogado iniciaron una demanda contra el Ayuntamiento de Los Ángeles por mala conducta policial.

De acuerdo con un boletín publicado en la página de internet de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), en 2007 la ciudad de Los Ángeles acordó pagar US$320.000 como parte del acuerdo por la demanda.

Su historia tomó tal notoriedad que el caso inspiró el documental Long Shot de Netflix. Catalan también publicó un libro titulado Played: a Murder Case, a Hollywood Miracle & Dodgers Baseball.

Juan Catalan escribió un libro narrando todo lo que vivió cuando fue acusado de asesinato Amazon

Al final, Catalan afirmó a la MLB: “Mi vida cambió enormemente y para mejor. La experiencia que tuve, la gente que conocí y los lugares que visité, todo ha surgido de esto, lo cual es increíble. Fue una experiencia terrible, y que todo esto bueno haya surgido me hace sentir bendecido”.