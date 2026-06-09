"Espero tener algo italiano en el menú" espacial, dice el piloto Parmitano de Artemis III

Luca Parmitano, piloto de la misión Artemis III que probará dos módulos lunares cerca de la Tierra en 2027, se mostró honrado con la responsabilidad de operar la nave y espera llevar a bordo no solo a la tripulación sino también comida de Italia, su tierra.

En la misión Artemis II de abril, la tripulación a bordo de la nave Orion pudo disfrutar de brisket texano y de tortillas. Aunque, durante una transmisión en vivo desde el espacio, también apareció flotando un frasco de Nutella, dulce de origen italiano.

"Si no recuerdo mal, en Artemis II también tenían una crema de chocolate italiana muy famosa. Así que sí espero que aparezca algo italiano en el menú, y ni siquiera tengo que mencionarlo porque la comida italiana es un tesoro de la UNESCO. Todo el mundo quiere algo de comida italiana", dijo este martes a la AFP.

Parmitano ya fue piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Italiana antes de ascender a coronel, y fue seleccionado como astronauta de la Esa en 2009.

Completó dos misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional y ha realizado complejas caminatas espaciales, incluyendo una que pudo haber sido mortal cuando su casco comenzó a llenarse de agua por una falla en el sistema de refrigeración del traje.

- Responsabilidad y humildad -

Parmitano es el piloto principal de la nave, una responsabilidad que comparte con el comandante Randy Bresnik.

"Ambos somos pilotos de prueba, y la nave espacial necesita una tripulación de dos personas para operar. Así que compartimos las responsabilidades. Y esto es válido para cualquier nave espacial con un comandante y un piloto", detalló.

"Me siento honrado de haber sido elegido para este puesto. Fue inesperado porque no sabía que estaba entre los candidatos. Me siento muy honrado, pero también muy humilde ante la tarea que tenemos por delante. Es una misión muy compleja", explicó.

Parmitano, de 49 años y padre de dos hijas, dijo esperar "con ilusión los retos". El astronauta lleva con orgullo los emblemas de la Esa y la bandera italiana en su uniforme.

"Somos socios sólidos. Somos socios líderes. Cuando la Nasa elige a un astronauta europeo como piloto, envía un mensaje contundente: nuestro liderazgo se entiende, nuestra cooperación se valora y nuestra experiencia técnica, tanto en la construcción, porque Europa construye parte de la nave espacial, como en nuestro personal, es sólida", consideró.

En la conferencia de prensa de presentación de los cuatro miembros de la tripulación -que completan el afroamericano Andre Douglas y el estadounidense de raíces salvadoreñas Frank Rubio- Parmitano advirtió que podría ponerse emotivo y agradeció con voz entrecortada a su familia y colaboradores.

Se refirió a Italia como su "plataforma de lanzamiento" hacia el espacio y a la Esa como un puente, calificando a la Nasa como "el cohete, tanto en sentido figurado como literal", dijo desde el Centro Espacial Johnson ubicado en Houston, Texas.

-Tripulación multicultural-

Dijo que ya conocía a sus compañeros de misión como parte de su trayectoria profesional y saludó la multiculturalidad del equipo.

"Inmediatamente creamos un vínculo tan pronto como supimos que nos habían asignado a esta misión, y también con nuestro miembro de la tripulación de reserva. Y creo que dejar que nuestras individualidades salgan a la superficie y se muestren, enriquecen a la tripulación en general", sostuvo.

Recordó que en la presentación de este martes cada uno llevaba la insignia de la institución de donde procedía. "Todos estábamos mostrando nuestra individualidad, nuestra procedencia, y estuvimos de acuerdo desde el principio, sin querer decirlo, en que la diferencia trae diversidad y trae enriquecimiento", agregó.