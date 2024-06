Esta ciudad de Nuevo México canceló las fiestas del feriado del 4 de julio: este es el motivo

Escuchar

Las Vegas, en el estado de Nuevo México, canceló las fiestas del feriado del 4 de julio por el Día de la Independencia de Estados Unidos, que estaban programadas para extenderse desde ese jueves hasta el domingo siguiente. Según comunicaron las autoridades locales, la determinación está vinculada a la severa crisis de agua que vive la ciudad como consecuencia del incendio de Hermits Peak/ Calf Canyon.

El extenso fuego arrojó cenizas, sedimentos y escombros al río Gallinas y a la presa Bradner, lo que provocó que se detuvieran las operaciones en la planta de tratamiento de agua, según informó el medio local KRQE. En tanto, en un comunicado oficial, los funcionarios de la ciudad de Las Vegas expresaron: “Después de una cuidadosa consideración y una evaluación exhaustiva de la actual crisis del agua, es con gran pesar que nosotros, el Gobierno de la Ciudad de Las Vegas, hemos tomado la difícil decisión de cancelar las Fiestas del 4 de Julio”.

Por la crisis de agua, la ciudad pidió a sus habitantes usarla únicamente para necesidades esenciales lasvegasnm.gov

Los festejos estaban previstos del 4 al 7 de julio. “Esta decisión no se ha tomado a la ligera y entendemos la decepción y los inconvenientes que puede causar a todos aquellos que esperaban con impaciencia el evento”, comunicaron las autoridades de esta localidad, que aunque lleva el mismo nombre que la famosa “Ciudad del Pecado” de Nevada. Luego, aseveraron: “La prioridad en este momento es proporcionar toda el agua disponible a nuestros residentes para las necesidades esenciales”.

La crisis del agua en Las Vegas tras el incendio y las inundaciones

La crisis del agua, producto del incendio de Hermit’s Peak/Calf Canyon, afecta actualmente a cerca de 15.000 personas de la ciudad de Las Vegas y sus alrededores. Por eso, solicitaron a los residentes utilizar el agua únicamente para necesidades esenciales y ordenaron que los únicos establecimientos abiertos fueran los servicios médicos, las tiendas de comestibles, las gasolineras, las guarderías y los servicios gubernamentales.

El incendio de Hermit's Peak/Calf Canyon, en Nuevo México lasvegasnm.gov

En las últimas 48 horas, la limitada cantidad de producción de agua no logró satisfacer la demanda, a pesar de las restricciones por las que muchos negocios permanecieron cerrados. “Simplemente, no podemos sostener un evento de esta talla. Todos nuestros residentes y negocios, especialmente aquellos que han sido considerados como no esenciales, se han visto muy afectados. Es fundamental que nuestra ciudad pueda volver a la normalidad y, para ello, se requiere sacrificio y trabajo en equipo”, reconocieron desde la Alcaldía.

La ciudad esperaba la visita de 11 mil turistas por los festejos lasvegasnm.gov

El trabajo para afrontar el desastre, con recursos locales, estatales y federales, continúa “sin descanso” para subsanar las consecuencias de estos eventos extremos. Las fiestas del feriado del 4 de julio son una de las mayores tradiciones patrióticas de EE.UU. y, en el caso de esta pequeña ciudad de Nuevo México, significa una ansiada fecha que permite ingresos adicionales para la economía local por el turismo interno. En ese sentido, Las Vegas hubiese recibido a unas 11.000 personas en estos días por los festejos, según los cálculos de los funcionarios.

Por eso, en el comunicado plantearon: “La decisión no se ha tomado a la ligera, pero se ha considerado absolutamente necesaria. Pedimos a la comunidad que siga siendo paciente y se apoye mutuamente mientras trabajamos juntos para superar esta situación”.

