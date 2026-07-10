"Está guapo también hacer sufrir un poco", bromea Nico Williams

Después de ganar 1-0 a Portugal en octavos de final en el 90+1, España esperó al minuto 88 para lograr la victoria 2-1 sobre Bélgica en cuartos y Nico Williams bromeó sobre esa circunstancia y sobre estos triunfos agónicos de la Roja.

"Está guapo también hacer sufrir un poco, ¿no?", bromeó con los periodistas en la zona mixta el jugador del Athletic, que fue suplente y entró en juego en el minuto 79, con 0-0 provisional, en lugar del atacante Mikel Oyarzabal.

"Mucha gente cree que no celebré cuando marcó Mikel (Merino), pero no es verdad, sí que estaba celebrándolo con Lamine (Yamal). Ha sido una alegría muy grande", apuntó sobre las imágenes de la televisión justo tras el tanto en el que se le vio con gesto serio.

Nico Williams, lastrado toda la temporada por las lesiones, se dañó el abductor derecho en el cierre de la fase de grupos ante Uruguay (1-0) y fue baja por ello en dieciseisavos ante Austria (3-0) y en octavos contra Portugal (1-0).

El partido ante los belgas era por lo tanto el de su reaparición.

"Me siento liberado. Hemos acortado los plazos de la recuperación para estar cuanto antes", explicó.

"Mi año ha sido de miseria. La vida es así, te golpea, pero te tienes que levantar, es una enseñanza de la vida. Estoy contento de ayudar al equipo y de hacerlo con la sonrisa que me caracteriza", aseguró.

Contra Francia, Nico Williams espera un partido difícil pero recordó que España ganó a los Bleus tanto en semifinales de la Eurocopa 2024 como en las de la Liga de Naciones de la UEFA en 2025.

"Tengo mucha confianza. Las dos veces que les ganamos, se decidió por pequeños detalles. Tenemos muchas ganas de que llegue ese partido. Ahí se verá de qué estamos hechos", avanzó.

"Eso sí, tenemos que ultimar algunos detalles porque el partido ante Francia nos lo va a exigir", puntualizó.