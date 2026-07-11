Demócratas o republicanos: por qué ninguno convence plenamente a los votantes judíos en EE.UU., según una encuesta

A menos de cuatro meses de las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos, una nueva encuesta muestra un fuerte desencanto de los adultos judíos estadounidenses con los dos principales partidos políticos. Aunque los antecedentes electorales reflejan una mayor cercanía con los demócratas, pocos consideran que esa fuerza o el Partido Republicano respalden adecuadamente a su comunidad.

Demócratas o republicanos: lo que revela una nueva encuesta sobre los votantes judíos

De acuerdo con una encuesta elaborada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, hay una baja confianza en el respaldo de los principales actores políticos: solo el 15% considera que el Partido Demócrata apoya muy o extremadamente bien a la comunidad judía, mientras que el 16% opina lo mismo del Partido Republicano y el 21% de Donald Trump.

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La encuesta fue realizada entre el 11 y el 17 de junio entre 3040 adultos de Estados Unidos. La muestra incluyó 1022 adultos judíos y tiene para ese grupo un margen de error de más o menos cinco puntos porcentuales. Las respuestas fueron ponderadas para que su representación coincidiera con su proporción dentro de la población estadounidense.

El sondeo encontró que el 63% de los adultos judíos considera que el prejuicio contra las personas de la comunidad constituye un problema “muy serio” o “extremadamente serio” en el país.

Sin embargo, esa percepción no se refleja en el conjunto de la población estadounidense: solo el 38% de los adultos del país comparte ese mismo nivel de preocupación.

La investigación también muestra que el sentimiento predominante es el de aislamiento político. Muchos participantes sostienen que el aumento de las tensiones en torno al conflicto en Medio Oriente y el crecimiento de las discusiones sobre Israel dentro de ambos partidos los dejó sin una representación clara.

Judíos y elecciones 2026: el respaldo sigue siendo mayoritariamente demócrata

Aunque la encuesta refleja un fuerte desencanto con los dirigentes políticos, los antecedentes electorales evidencian que los adultos judíos estadounidenses aún son uno de los grupos más favorables al Partido Demócrata.

Históricamente, el voto judío fue un pilar demócrata, como lo demuestran los datos de AP VoteCast de 2024, donde el 66% de este grupo respaldó a Kamala Harris Chris Pizzello - AP

Según los datos de AP VoteCast, correspondientes a las elecciones presidenciales de 2024, este electorado representó aproximadamente el 3% del total de votantes estadounidenses. En esa elección:

El 66% votó por la entonces vicepresidenta Kamala Harris .

votó por la entonces vicepresidenta . El 33% respaldó a Donald Trump.

Estos números explican por qué el voto judío se mantiene como un activo importante para los demócratas de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Demócratas o republicanos: ninguno convence plenamente a la comunidad judía

Uno de los resultados más llamativos del estudio es el bajo nivel de aprobación que reciben ambos partidos cuando se consulta específicamente sobre el apoyo a la comunidad judía.

Solo el 15% de los adultos de la comunidad considera que el Partido Demócrata respalda “muy bien” o “extremadamente bien” a los judíos estadounidenses. Otro 33% entiende que ese apoyo es “algo bueno”, mientras que alrededor del 41% opina que los demócratas los respaldan “poco” o “nada”.

La valoración hacia Donald Trump y el Partido Republicano tampoco resulta favorable. Aproximadamente la mitad de los adultos judíos indica que ni el mandatario ni el partido apoyan adecuadamente a la comunidad judía.

La evaluación del respaldo demócrata es crítica: solo el 15% de los encuestados considera que este partido apoya "muy bien" o "extremadamente bien" a los judíos estadounidenses Freepik

Los dirigentes que dividen a los votantes judíos

La encuesta exploró la imagen de varias figuras políticas vinculadas al debate sobre Israel. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, obtuvo opiniones divididas. El 44% de los adultos judíos tiene una imagen favorable del dirigente demócrata, mientras que el 39% mantiene una opinión desfavorable.

Benjamin Netanyahu registra un panorama menos favorable. Cerca de un tercio tiene una imagen favorable del primer ministro israelí, mientras que aproximadamente seis de cada diez tienen una imagen negativa, lo que incluye un 42% que manifiesta una valoración “muy desfavorable”.

Un gran porcentaje de votantes judíos en EE.UU. reveló no conocer lo suficiente al gobernador de Pensilvania Josh Shapiro para emitir una valoración (AP foto/Derik Hamilton) Derik Hamilton - FR170553 AP

En cuanto a Donald Trump, apenas el 29% de los adultos judíos afirma tener una opinión favorable sobre el presidente, una cifra ligeramente inferior a la obtenida por Netanyahu.

La encuesta también revela un bajo nivel de conocimiento sobre el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, uno de los funcionarios demócratas judíos del país norteamericano. Alrededor de cuatro de cada diez adultos judíos tienen una opinión favorable sobre él, pero una proporción similar admite no conocerlo lo suficiente como para emitir una valoración.