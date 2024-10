Esta importante cadena de comida rápida cierra diez tiendas en Ohio: el motivo de las clausuras

La cadena de hamburguesas Frisch’s Big Boy, con sede en Cincinnati, Ohio, enfrenta múltiples demandas por una deuda de 4,5 millones de dólares en concepto de alquileres atrasados. La última semana de octubre, diez locales recibieron órdenes de desalojo por parte de la Justicia de los condados de Hamilton y Clermont. Una veintena de locales más podrían correr la misma suerte cuando se celebren las audiencias programadas.

Casi una cuarta parte de los locales de la tradicional cadena de comida rápida Frisch’s Big Boy, en el suroeste de Ohio, están sujetos a procedimientos de desalojo. Los expedientes judiciales señalan una deuda millonaria en los alquileres de los locales como la causa principal. Aunque la cadena reconoció dificultades, se limitó a mencionar que circunstancias imprevistas ocasionaron los cierres.

“Debido a circunstancias imprevistas y otros factores diversos, Frisch’s Big Boy Restaurants cerrará algunas sucursales. Esperamos poder atender a nuestros queridos y leales clientes de Frisch’s en otras sucursales y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, afirmó la empresa, según detalló The Enquirer.

A pesar de la confusa comunicación de la empresa sobre la situación, en términos objetivos, el actual proceso se inscribe en una coyuntura financiera complicada que ya había ocasionado el cierre abrupto de varios otros restaurantes Frisch’s en Ohio y Kentucky durante la primavera.

Más recientemente, el martes 29 de octubre, un juez del condado de Clermont ordenó que dos de los restaurantes de Frisch’s ubicados en Loveland y Bethel desalojen las instalaciones. El miércoles 30, un magistrado del condado de Hamilton aprobó el desalojo de seis establecimientos más.

Esta última medida afecta a los restaurantes Frisch’s ubicados en:

4765 Montgomery Road en Norwood

9070 Plainfield Road en Blue Ash

9830 Colerain Ave. en el municipio de Colerain

4227 Bridgetown Road en Cheviot

12150 Mason Montgomery en el municipio de Symmes

5202 Delhi Ave. en el municipio de Delhi

Una semana antes, a mediados de octubre, Frisch’s ya había cerrado otras dos sucursales en 1330 Columbus Ave. en Lebanon y en 3560 S. Dixie Highway en Middletown, por órdenes de desalojo contra alquileres impagos.

Además, en una audiencia programada para el próximo 6 de noviembre, se determinará el destino de cuatro locales adicionales en el condado de Hamilton. Según los registros judiciales, estos otros restaurantes están ubicados en Anderson Township, Forest Park, Green Township y Harrison. Esta decisión será crucial para la continuidad de las operaciones de Frisch’s Big Boy en estas áreas.

Los procedimientos legales contra Frisch’s fueron presentados por NNN Reit Inc., una empresa con sede en Orlando, que adquirió los locales en 2015, cuando Frisch’s vendió las propiedades que utilizaba para sus tiendas para arrendarlas nuevamente.

Según The Street, NNN posee 66 de las 78 propiedades de Frisch’s en Ohio, Kentucky e Indiana. En una gran cantidad de esos locales los alquileres no se han pagado desde febrero de 2024. Esta situación sugiere una crisis significativa en puerta, aunque la empresa aún no ha confirmado si buscará la protección por bancarrota o cuáles son sus planes para afrontar las “circunstancias imprevistas” que está atravesando.