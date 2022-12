Estaba de viaje por trabajo, hizo algo insólito en el hotel y generó una ola de indignación: “Lo que te hace ascender”

escuchar

Un hombre llamado Alexander se volvió viral en las redes sociales por contar cómo fue su último viaje de negocios. De acuerdo con su testimonio, acudió a un hotel con todos los viáticos pagados por parte de su empresa, pero decidió aplicar una técnica que consideró infalible. Su objetivo en mira era ahorrar dinero para que sus directivos apreciaran el gesto. En cambio, la respuesta que obtuvo fue una oleada de críticas entre quienes reprobaron su decisión.

El sujeto publicó su experiencia en la plataforma de trabajo LinkedIn. No obstante, a una usuaria de Twitter le pareció tan extraño que le tomó una captura de pantalla a lo escrito por Alexander y lo compartió en su perfil: “LinkedIn realmente pasa desapercibido como la plataforma de redes sociales que es absolutamente la más desquiciada”, fue la descripción que usó la mujer en su cuenta @emily_murnane.

El trabajador relató en su publicación que utilizó la máquina de café para hacer su cena. En lugar de acudir a un restaurante o sitio de comida rápida, con el dinero que su compañía le proporcionó, decidió cocinar algo en su cuarto. Insertó una pechuga de pollo con mantequilla y ajo, en lugar del café, y esperó a que se cociera con el calor.

La publicación de la twittera que exhibió la actitud del empleado @emily_murnane/Twitter

“Estoy viajando por trabajo... he decidido cocinar una comida más barata en la habitación del hotel. Aunque la habitación del hotel no tenía cocina, logré usar la máquina. Aunque mi empresa me permite pagar la cena mientras viajo, quería ahorrar dinero porque sé que cada dólar cuenta. Son las pequeñas cosas las que te hacen ascender”, relató.

El ahorrador de dinero proporcionó además una fotografía de cómo lucía su preparación. En la imagen se observaba el pedazo de pollo rociado con algunas especias y un cuadrado grande de manteca. Lo que muchos consideraron extraño fue que estaba en la taza en la que la cafetera expulsaba el líquido. En lugar de tener un café listo para servir, obtuvo una pechuga cocida.

Lo condenaron en redes

Los usuarios de Twitter no se resistieron al ver este hallazgo. La publicación de la usuaria se volvió viral: obtuvo 266.500 ‘Me Gusta’ y miles de comentarios de personas que se dijeron desconcertadas. La actitud del empleado desubicó a muchos y les generó múltiples dudas, que expresaron en la sección de comentarios.

El trabajo

Primero opinaron los que consideraron que ese suceso no le traería buenos resultados frente a sus jefes. Creyeron que, contrario a las recompensas que supuestamente recibiría por ahorrar dinero, sería catalogado como una persona extraña: “Promovido a ser un bicho raro, eso es”; “Son las pequeñas cosas que te dan salmonella”; “LinkedIn es un lugar extraño”; “Esa toma de decisiones definitivamente me haría no promover a alguien”, le dejaron.

La publicación del trabajador famoso por su plato de pollo @emily_murnane/Twitter

Dinero

Luego se hicieron presentes quienes lo criticaron por pensar que por cocinar en la habitación se ahorraría unos dólares: “Estoy bastante seguro de que por la cantidad que gastó en estos ingredientes podría haberse comprado uno o dos perritos calientes y reducir su probabilidad de intoxicación alimentaria del 100% al 50%”.

La cafetera

Otros pensaron exclusivamente en cómo terminó la máquina de café después de ser usada con otros fines: “Me pregunto cómo sabría el café después”; “En una vida pasada dirigí un pequeño hotel, la gente que hacía esto era literalmente la peor: son más de los que piensas”, escribieron algunos miembros de la comunidad virtual.

LA NACION