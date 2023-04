Estaba en la universidad en Florida y grabó un momento típico norteamericano: “Me siento en una película”

escuchar

“Me siento en una película”. Así reaccionó una universitaria argentina que se mudó a Miami, Florida, cuando fue testigo de un evento que parecía sacado de una comedia musical. En medio de su clase de publicidad, un grupo de una fraternidad entró al aula y comenzó a cantarle a uno de sus compañeros. Ella no perdió la oportunidad y lo grabó todo.

Valen, como la chica se identifica en TikTok, publicó el video en su cuenta, @valen_scheerle. En el clip, mostró el momento exacto en que al menos siete miembros de la fraternidad Phi Mu Alpha Sinfonía, de la Universidad de Miami, entraron al salón de clases y preguntaron por Justin para cantarle a capela el exitoso tema de Jason Mraz, “I’m Yours”.

La estudiante de Diseño Gráfico estaba muy cerca de los artistas y exhibió las reacciones de sus compañeros de clase mientras ellos coreaban. Incluso, mostró la parte frontal del aula, donde al profesor parecía no importarle haber detenido su clase para aquella interpretación. Al final, los estudiantes aplaudieron el talento del grupo. “Literal, vivo en una película”, expresó la joven argentina en la descripción.

La estudiante argentina grabó todo el concierto que ofreció la fraternidad a uno de sus compañeros

Nadie sabía quién era Justin

Dado que el clip se volvió viral y que suma hasta el momento más de 2,8 millones de reproducciones en TikTok y miles de reacciones de la comunidad virtual, la creadora de contenido publicó un clip de seguimiento para explicar a detalle la escena. Según contó, se siente en un film en la vida real desde que llegó a Miami para continuar con sus estudios. También dijo que esa fraternidad se encargaba de llevarles a los estudiantes las canciones que alguien había pedido para ellos. En este caso, una persona quiso sorprender a Justin por el Día de San Valentín.

La joven quedó encantada con la escena "de película" que vivió en la Universidad de Miami

Aunque el momento fue romántico, lo cierto es que en realidad nunca supieron quién era Justin. “Todo mundo se lo preguntaba. Yo hablé con la fraternidad, les pregunté cuál era Justin y me dijeron: ‘Nosotros no sabíamos”, relató la tiktoker en el clip.

En los comentarios, los usuarios no pudieron evitar las comparaciones con las producciones de Hollywood: ¿Me estás diciendo que las películas no mienten?”; “A mí me gusta el que canta”; “¿Es como en las películas?”; “Es mi sueño, literal”, fueron algunas de las reacciones de la comunidad virtual.

¿Qué son las fraternidades en EE.UU y cómo funcionan?

Las fraternidades son organizaciones estudiantiles que han existido en muchas universidades de Estados Unidos a lo largo de la historia, donde sus miembros comparten intereses, ideales y objetivos en común. A menudo se describen como “hermandades” y suelen tener sus propias casas o edificios en los campus universitarios, donde organizan eventos y fiestas durante el año académico.

Para unirse a una fraternidad, los interesados deben cumplir con un proceso de selección, que puede incluir entrevistas y actividades que establece la misma organización. La Ball State University, en Indiana, afirma que entre los beneficios de pertenecer a una hermandad están los eventos sociales, los proyectos de servicio y el reclutamiento. “Las fraternidades y hermandades se esfuerzan por mejorar su experiencia universitaria, al desafiarlo, a lograr la excelencia académica, desarrollar su potencial de liderazgo y retribuir a la comunidad local”.

