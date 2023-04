Estaba en un avión y sus amigas la sorprendieron con un mensaje por su despedida de soltera

escuchar

La despedida de soltera es un momento especial en el que una futura novia comparte al lado de sus familiares o personas más íntimas. En algunos países, son las damas de honor o las amigas quienes se encargan de todos los detalles. Las de una joven mexicana, sorprendieron no solo a la novia sino a todos los pasajeros de un vuelo, que escucharon un particular anuncio de los miembros de la tripulación.

La usuaria @andrea.morin compartió en TikTok un video del momento en el que uno de los tripulantes de cabina dio un mensaje a todos los pasajeros. Al parecer, sus acompañantes le habían pedido al azafato que la felicitara a través del micrófono por su boda. Aunque, también había una broma escondida. “Primer oso (expresión mexicana que se utiliza para decir que algo le causó vergüenza) de mi despedida de soltera”, destacó la novia en su posteo.

“No solo los conectamos a su destino, también celebramos con ustedes momentos especiales. Es por eso que el día de hoy queremos felicitar a la pasajera Andrea, de parte de sus amistades, quienes dicen que por fin se va a casar”, expresó el asistente de vuelo.

Así fue la despedida de soltera de una mujer en un avión

La joven se encogió de hombros y trató de ocultarse en su asiento, para que ninguna persona viera que era ella de quien hablaban. Al mismo tiempo, sus acompañantes se reían en el fondo y grababan su rostro de sorpresa. Por su parte, algunos pasajeros aplaudieron y otros se mostraron un poco desconcertados por el anuncio.

Después de la publicación del video, los usuarios no tardaron en reaccionar. Hasta el momento acumula poco más de 55.000 reproducciones.

También hubo algunos comentarios que destacaron la originalidad del acto y rieron por la reacción de la comprometida. “Esas serían mis amigas cuando por fin me case”; “Debieron haber gritado ‘sí se pudo, sí se pudo”; “Tengo que hacer esto”; “Si no me anuncian así mi despedida camino a Las Vegas, no quiero nada”.

Las Vegas es uno de los destinos preferidos para las despedidas de solteros entre amigos (AP Foto/John Locher, Archivo)

Ideas para una despedida de soltera

El portal mexicano www.bodas.com.mx dio algunas ideas de cómo celebrar una despedida según la personalidad y estilo de la novia.

Regalos anónimos para la novia.

Clases de cocina o repostería.

Sesión de spa y belleza.

Fiesta de piscina.

Hacer deportes extremos.

Noche de karaoke.

Sesión de fotografías.

Pijamada.

Tarde de pícnic.

¿Cuáles son los mejores destinos para una despedida de soltera en EE.UU?

Aunque Las Vegas, Nevada, es el destino por excelencia, dado que es uno de los más populares en EE.UU. gracias a todas las películas y celebridades que han apoyado esta idea, no es el único. De acuerdo con una reseña de Business Insider, también hay otras opciones de ciudades que vale la pena considerar para este momento.

Nueva Orleans

Palm Springs

Austin

Charleston

Key West

Costa de Jersey

Nueva York

Miami

Nashville

Napa/Sonoma

Portland

