Reclinó su asiento en primera clase y desató un caos en el avión: “Siento que fui respetuoso”

escuchar

Un pasajero frecuente denunció una situación que le ocurrió recientemente en un vuelo. Cuando se trata de trayectos largos en avión, disfruta de ponerse cómodo, pero sin dejar de tomar en cuenta a sus compañeros. No obstante, en una ocasión en la que viajaba en primera clase, desató un caos al reclinar su asiento. Su historia la compartió en un foro e inició un intenso debate.

El usuario estadounidense expuso su caso en la plataforma Reddit. Según dijo, viaja alrededor de 240 mil kilómetros al año, por lo que se describe a sí mismo como un viajero habitual. “Mi rutina es bastante frecuente”, comenzó su historia. “Después del despegue, miro hacia atrás para asegurarme de que la persona no tenga una computadora portátil o algo, para entonces reclinar lentamente el respaldo de mi asiento. Especialmente en la parte delantera del avión, por lo general, nadie tiene ningún problema”. El usuario aclaró que este proceso lo hacía también por su estatura. “Soy una persona grande”, subrayó.

Dado que en esa ocasión el vuelo duraba más de cuatro horas, creyó que era buena idea descansar un poco, pero a los segundos de haberse reclinado, el pasajero que estaba detrás de él le tocó el hombro y le reclamó: “Levanta tu mald... asiento”. Esta agresiva expresión lo sorprendió, pero decidió hacerle caso para hablar con él y con una azafata. En un breve mensaje, advirtió que volvería a ponerse cómodo después del servicio de comida. Además, la integrante de la tripulación le dio la razón y le dijo que tenía derecho de reclinar su lugar porque había pagado por él.

La razón por la que el pasajero elige la primera clase es su estatura Unsplash

Cuando llegó el momento de descansar, el hombre siguió su ritual frecuente, pero de nuevo lo llamaron desde atrás. “El tipo me tocó de nuevo y afirmó: ‘Te pedí que movieras tu asiento, hombre””, recordó. Esto lo molestó, por lo que volvió a llamar a la azafata para arreglar el asunto, quien reiteró su postura.

Para su fortuna, el altercado no pasó a mayores, pero él no se quedó tranquilo. “El hombre también era de mi tamaño, en primera clase realmente hay mucho espacio”, expresó. “Honestamente, siento que fui respetuoso al respecto. Sin embargo, no me iba a sentar derecho por más de cuatro horas después de pagar un boleto en primera clase”.

Es recomendable preguntar al pasajero de atrás si pueden reclinar el asiento Freepik

El posteo recibió más de 200 opiniones. La mayoría estaba de acuerdo en que el estadounidense había hecho lo correcto al revisar que el otro pasajero no tuviera nada en su mesa antes de reclinar su asiento. Sin embargo, hubo quienes subrayaron que en los vuelos es “casi imposible” no molestar a otros cuando se decide apostar por una mayor comodidad, incluso en primera clase.

“Tengo problemas de espalda y esta es la única forma en que puedo hacer que volar sea soportable”; “Estoy desconcertado por esto”, escribieron.

Consejos para viajar cómodo en avión sin molestar a otros

Para mantener la paz durante el vuelo, algunos pasajeros y miembros de la tripulación han destacado diferentes consejos de etiqueta, entre los que se encuentran:

Considerar el espacio : no invadir el de otros pasajeros.

: no invadir el de otros pasajeros. No hablar demasiado alto.

Usar auriculares : el sonido de la música o películas podría molestar a otros si no se tienen audífonos.

: el sonido de la música o películas podría molestar a otros si no se tienen audífonos. No ser agresivo con el respaldo del asiento : se recomienda avisar a la persona de atrás y reclinar lentamente.

: se recomienda avisar a la persona de atrás y reclinar lentamente. Ser cuidadoso, sobre todo con la comida y la bebida para no derramar nada.

sobre todo con la comida y la bebida para no derramar nada. Respetar los horarios de sueño: cuando es hora de dormir, se sugiere no hacer ruidos, encender las luces o molestar a otros.

LA NACION