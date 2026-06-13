Estados Unidos debuta en su Mundial con una clara victoria 4 a 1 ante Paraguay

La selección de Estados Unidos, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, debutó en el torneo con una clara victoria por 4-1 ante Paraguay, este viernes en el fastuoso SoFi Stadium de Los Ángeles.

En una gran primera parte y con un sobresaliente Christian Pulisic liderando a los de las Barras y Estrellas, los locales se fueron al descanso con ventaja de tres goles, anotados por el paraguayo Damián Bobadilla en un autogol (7') y doblete de Folarin Balogun (31' y 45+5').

La Albirroja, que regresaba a un Mundial tras 16 años de ausencia, anotó el gol del honor en la segunda parte (73'), pero acabó encajando un cuarto justo antes del pitazo final, marcado por Giovanni Reyna (90+3).

Con esta victoria, Estados Unidos lidera un Grupo D cuya primera jornada se completará el sábado con el partido Australia-Turquía.

En el regreso del Mundial al país del "soccer" (tras una primera edición en 1994), Estados Unidos cuajó una gran impresión, con un equipo bravo en defensa y un explosivo cuarteto atacante, con un enorme Christian Pulisic (sustituido al descanso sin que por el momento se sepa el motivo) y Sergiño Dest en las bandas, Weston McKennie de enganche y Balogun al remate.

Un espectáculo presenciado en las gradas por muchas celebridades como, entre otros, el cineasta George Lucas, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise acompañando a David Beckham (el exfutbolista inglés inauguró unas horas antes su propia estrella en el Paseo de la Fama), la actriz y cantante Hilary Duff, la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar o Paris Hilton, que puso el toque "people".

También la cantante californiana Katy Perry, que actuó en la previa al partido, acompañada por su actual pareja, el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.

Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Freese - Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream (cap), Antonee Robinson - Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman (Giovanni Reyna 82) - Sergiño Dest (Tim Weah 72), Folarin Balogun (Ricardo Pepi 72), Christian Pulisic (Sebastian Berhalter 46).

DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill - Juan Cáceres (Víctor Velázquez 79), Gustavo Gómez (cap), Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gómez (Kaku 80), Damián Bobadilla (Mauricio Magalhães Prado 46), Adrián Cubas - Miguel Almirón (Ramón Sosa Acosta 79), Arnaldo Sanabria (Alex Arce 62), Julio Enciso.