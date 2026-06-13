SS Samuel J. Tilden: los detalles del hallazgo del último barco de Little Pearl Harbor

En una investigación arqueológica submarina, un equipo de buzos confirmó el hallazgo del último barco hundido en el bombardeo de Little Pearl Harbor tras un ataque de la armada alemana en la Segunda Guerra Mundial.

Identifican el SS Samuel J. Tilden, el último pecio conservado del ataque a Bari

Entre julio y agosto de 2025, un equipo de buzos realizó un estudio científico exhaustivo mediante el uso de tecnologías avanzadas para documentar el sitio sin extraer objetos. El trabajo se enfocó en el SS Samuel J. Tilden, fabricado en 1942 en Portland, Oregón, como parte del programa de construcción naval de emergencia de EE.UU para la Segunda Guerra Mundial.

La embarcación estadounidense de clase Liberty fue hundida frente a las costas de Bari, Italia, tras un bombardeo alemán en 1943 Naval History and Heritage Command - Navy.mil

El barco fue hundido el 2 de diciembre de 1943, mientras estaba anclado en el puerto de Bari con 251 personas a bordo y más de 1000 toneladas de carga. La explosión resultó de un ataque aéreo alemán, conocido como el "Little Pearl Harbor“.

Como consecuencia de la explosión de otras embarcaciones cercanas, se produjo una grave contaminación y la muerte de más de 1000 personas, entre militares y civiles.

El estudio de los investigadores, publicado en la revista Heritage, se centró en esta nave, y descubrió que es uno de los barcos de la Segunda Guerra Mundial mejor preservados en el Adriático meridional por las siguientes razones:

Preservación estructural: el casco permanece casi intacto, aunque inclinado hacia babor (izquierda). Se encontró una depresión en el centro de la cubierta de proa que podría ser el cráter del impacto de una bomba alemana.

el casco permanece casi intacto, aunque inclinado hacia babor (izquierda). Se encontró una depresión en el centro de la cubierta de proa que podría ser el de una bomba alemana. Carga visible: en la cubierta de popa aún se encuentran vehículos motorizados que permanecen intactos desde el hundimiento, entre los que se incluyen ambulancias.

en la cubierta de popa aún se encuentran que permanecen intactos desde el hundimiento, entre los que se incluyen ambulancias. Armamento: se identificó un cañón antiaéreo Oerlikon de 20 mm y estantes de cargas de profundidad con proyectiles aparentemente intactos.

se identificó un cañón antiaéreo y estantes de cargas de profundidad con proyectiles aparentemente intactos. Impacto ambiental: el pecio fue colonizado por un ecosistema marino estratificado con alta presencia de esponjas amarillas.

La embarcación fue hundida para evitar fugas de gas tras un ataque de la armada alemana en el puerto de Bari, en un evento conocido como "Little Pearl Harbor" Naval History and Heritage Command - Navy.mil

Cómo documentaron los investigadores el naufragio de la Segunda Guerra Mundial en el Adriático

Para realizar el hallazgo, los investigadores arqueológicos emplearon las siguientes técnicas:

MBES (Ecosonda Multihaz): para crear mapas batimétricos de alta resolución del fondo marino.

para crear mapas batimétricos de alta resolución del fondo marino. ROV (Vehículo Operado Remotamente): el ROV “Pluto” realizó grabaciones en zonas de baja visibilidad.

el ROV “Pluto” realizó grabaciones en zonas de baja visibilidad. Fotogrametría 3D: se tomaron miles de imágenes con cámaras GoPro para generar modelos tridimensionales detallados de secciones clave como la popa, la torre de cubierta y la proa.

se tomaron miles de imágenes con cámaras GoPro para generar modelos tridimensionales detallados de secciones clave como la popa, la torre de cubierta y la proa. Buceo técnico: se realizaron 12 inmersiones a profundidades de entre 45 y 55 metros.

El trabajo de los buzos fue realizado por las Unidades de Buceo de la Arma dei Carabinieri (procedentes de Roma y Pescara), con el apoyo de la Unidad Naval de Manfredonia.

Los investigadores utilizaron el puerto de Bari como base logística y contaron con dos lanchas neumáticas y un patrullero, el Ganci (N813), que servía como laboratorio de procesamiento de datos a bordo.

Los buzos participaron en la fase de “fijación” y “finalización”. En estas etapas, se encargaron de verificar visualmente los objetivos detectados previamente por el sonar de barrido lateral. Por acuerdo con las autoridades culturales, no recolectaron ningún objeto ni resto material o humano del sitio.

Además del Tilden, la mayoría de los buques afectados fueron recuperados, desguazados o removidos después de la guerra, por lo que se trata del último en ser hallado.

Por qué el SS Samuel J. Tilden es clave para la memoria del Little Pearl Harbor

De acuerdo con la Convención de la UNESCO de 2001, el pecio es considerado parte del Patrimonio Cultural Subacuático. Asimismo, se confirma como el único registro material y memorial tangible del ataque alemán a Bari.

De cara a un trabajo ulterior, se planean futuras campañas para recolectar datos físicos y químicos detallados. El propósito principal es profundizar en el estudio de los peligros potenciales que representan los restos. Esto incluye posibles fugas de petróleo, sustancias químicas remanentes o municiones.

En ese sentido, los investigadores esperan ahora explorar el interior del casco y sus compartimentos, que actualmente permanecen totalmente inexplorados, para determinar si todo el equipo original sigue en el interior y en qué estado se encuentra.