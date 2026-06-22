Estados Unidos e Irán acordaron una hoja de ruta para alcanzar en 60 días un acuerdo que ponga fin al conflicto

BURGENSTOCK.- Irán y Estados Unidos definieron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo que ponga fin conflicto en Oriente Medio en 60 días, según anunciaron el lunes en un comunicado conjunto los mediadores Pakistán y Qatar. El anuncio se dio a través de un texto emitido luego de la primera ronda de discusiones entre ambos países en la localidad suiza de Burgenstock, Suiza.

“El Comité de Alto Nivel acordó una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas” para poner fin al conflicto, indicó en el comunicado.

Las negociaciones de este domingo -que se extendieron hasta este lunes en Suiza- finalizaron temprano, con conversaciones de menor nivel previstas para el resto de la semana luego que Irán y Estados Unidos acordaron crear una “célula de desconflicto” para abordar los combates en Líbano.

Un comunicado de los mediadores indicó que la célula incluirá al gobierno libanés y “garantizará el cumplimiento de la terminación de las operaciones militares en Líbano”. Asimismo, sigue sin estar claro si eso será suficiente para detener los combates entre el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, e Israel, que ocupa Líbano e insiste en que debe mantener libertad de acción para atacar a milicianos que están lanzando ataques hacia el norte israelí.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, integró la comitiva de su país que viajó a Suiza Elizabeth Frantz - POOL REUTERS

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, destacó este lunes la “incansable mediación de Pakistán y Qatar ha supuesto un importante avance para poner fin a la guerra en el Líbano”. “Se han concedido exenciones para las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han liberado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán”, expresó en una publicación en su cuenta de X.

Duante la ronda de negociaciones, a su vez, se dieron una serie de intercambios que tensaron el diálogo. Este domingo, la delegación de Irán abandonó el complejo hotelero de los Alpes suizos donde mantenía conversaciones con Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente, según informó la agencia estatal iraní IRNA, sin embargo, una fuente cercana a las negociaciones aseguró que Teherán no rompió el diálogo y que continúa comprometido con el proceso de mediación impulsado por Qatar y Pakistán.

El mensaje del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, en agradecimiento a los mediadores

Además, Estados Unidos informó más tarde que las negociaciones se extenderían durante “toda la noche del domingo”. Un diplomático estadounidense que participa en las conversaciones declaró que la delegación iraní no abandonó Suiza y que estaba dispuesta a continuar el diálogo.

El enojo de la comitiva iraní se produjo, según la versión difundida por la agencia del régimen, porque después de unos 80 minutos de discusiones hubo una interrupción provocada por la publicación de un mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump. El comentario del mandatario norteamericano, subido en Truth Social, instaba a Teherán a impedir que sus aliados en Líbano “causen problemas” y advertía que EE.UU. podría retomar los ataques contra la república islámica si eso no ocurre.

De todos modos, una fuente cercana a las conversaciones afirmó a AFP que los iraníes no abandonaron el proceso y detalló: “La delegación iraní continúa comprometida con las conversaciones y no ha comunicado a los mediadores ninguna intención de marcharse”.

Con información de AFP y AP.