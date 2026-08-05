Fin del TPS en EE.UU.: el Uscis publica actualizaciones sobre la validez del permiso de trabajo EAD para dos países

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó cambios sobre la validez de los permisos de trabajo de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Birmania y Somalia. Las extensiones responden a decisiones judiciales que suspendieron, de manera temporal, la cancelación del programa para ambos países.

Designación del TPS para Birmania y Somalia: qué pasó con el estatus

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había anunciado el fin del TPS para ciudadanos de Birmania y Somalia luego de revisar la situación de ambos países. La decisión establecía que las condiciones que motivaron la protección ya no justificaban la continuidad del beneficio y fijaba la finalización del programa el 26 de enero para Birmania y el 17 de marzo para Somalia.

El Uscis extendió la validez de los permisos de trabajo tras la resolución judicial que inhabilita la suspensión del TPS para Birmania y Somalia Freepik / Uscis

Como parte de ese anuncio, el gobierno estadounidense dispuso un período de transición de 60 días para que los beneficiarios pudieran organizar su situación migratoria o evaluar otras alternativas previstas por la legislación. Durante ese plazo también se contempló una extensión automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el escenario cambió después de que tribunales federales emitieran órdenes que suspendieron temporalmente la cancelación del TPS para ambos países. A raíz de esas resoluciones, el Uscis publicó el 3 de agosto nuevas instrucciones relacionadas con la vigencia de los EAD.

El Uscis confirma nuevas fechas para los permisos de trabajo

De acuerdo con el comunicado oficial, para los beneficiarios de Birmania, el organismo migratorio informó que serán válidos los permisos de trabajo emitidos bajo el TPS que tenían como fecha original de vencimiento:

El 25 de noviembre de 2022

El 25 de mayo de 2024

El 25 de noviembre de 2025

El TPS para Somalia y Birmania se mantiene bajo disputa judicial Imagen creada con IA

El Uscis indicó a los empleadores que, al completar la sección dos del formulario I-9 y realizar verificaciones mediante E-Verify, deberán registrar como nueva fecha de expiración el 7 de agosto. En la sección uno del trámite, el trabajador deberá consignar la expresión “según orden judicial”.

La medida permanecerá vigente mientras continúen los efectos de la resolución judicial emitida por el Tribunal de Distrito del Norte de Illinois y hasta que se alineen con la decisión de la Corte Suprema.

En el caso de Somalia, la suspensión de la cancelación fue ordenada por el Tribunal de Distrito de Massachusetts. Según la información oficial, el Uscis extendió la validez de los EAD que originalmente vencían:

El 17 de marzo de 2023

El 17 de septiembre de 2024

El 17 de marzo de 2026

Para estos documentos, la fecha que los empleadores deberán utilizar en el formulario I-9 y en E-Verify será el 5 de agosto. En este caso también el empleado deberá indicar “según orden judicial”.

El caso Mullin v. Doe en la Corte Suprema cambió el panorama del TPS

Las extensiones comunicadas por el Uscis están vinculadas con el desarrollo de los litigios abiertos sobre la cancelación del TPS. El organismo explicó que estas medidas tienen carácter temporal y responden a resoluciones judiciales que permanecen vigentes mientras continúa el proceso en los tribunales.

El contexto legal está marcado por la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Mullin v. Doe, emitida el 25 de junio. Según ese fallo, la legislación que regula el programa limita la posibilidad de que los tribunales revisen las determinaciones del Poder Ejecutivo respecto de la finalización de una designación de protección temporal.

De acuerdo con ese precedente, las impugnaciones que no planteen cuestiones constitucionales enfrentan restricciones para ser analizadas por la justicia. El Uscis señaló que la continuidad de las extensiones actuales dependerá de cómo los tribunales inferiores apliquen el criterio establecido por la Corte Suprema que habilita al gobierno federal avanzar con el fin del TPS.

Qué opciones existen si finalizan el TPS y el permiso de trabajo

Si la terminación del programa entra finalmente en vigor, los beneficiarios volverán al estatus migratorio que tenían antes de recibir esa protección, siempre que sea válido. También conservarán cualquier otra categoría migratoria obtenida de manera legal durante el tiempo en que permanecieron inscritos.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

El Uscis recordó que ciertos migrantes podrían reunir los requisitos para solicitar la residencia permanente por alguna de las vías previstas en la legislación. Asimismo, quienes mantuvieron el TPS pueden analizar si reúnen las condiciones para presentar una solicitud de asilo al tener en cuenta las reglas aplicables sobre los plazos de presentación.

La agencia también recomendó revisar otras opciones migratorias disponibles a través de sus herramientas oficiales. Además, instó a los beneficiarios a consultar periódicamente las actualizaciones oficiales.