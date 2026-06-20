"Están muy picados", dice De la Fuente sobre la Roja antes de Arabia Saudita

"Están muy picados", repitió el seleccionador español Luis de la Fuente este sábado en rueda de prensa, en la víspera del duelo de la segunda jornada del Mundial ante Arabia Saudita, en referencia a las críticas recibidas tras el inesperado empate sin goles inicial ante la debutante Cabo Verde.

"Un día no estás bien y cualquier selección te pasa por encima y te gana. Mañana tenemos que dar nuestra mejor versión", señaló en la rueda de prensa en el Estadio Atlanta sobre Arabia Saudita, recordando que hace cuatro años en Catar ganó 2-1 a la campeona mundial Argentina en el arranque del torneo.

- Lamine: "Una madurez excepcional" -

La mayor parte de las preguntas al técnico español fueron sobre Lamine Yamal y su participación en el duelo frente a Arabia Saudita (16.00 GMT) tras haber disputado solo 25 minutos contra Cabo Verde debido a la lesión muscular que sufrió a finales de abril.

"Lo más importante es que está de vuelta, con unas ganas tremendas de hacer algo importante, esa es la mejor de las noticias... Está en el punto en el que hay que pararle para que haga las cosas que tiene que hacer a estas alturas del proceso (de recuperación). Tiene unas ganas sensacionales. Es un lujo, verle cómo compite, cómo está recuperando la sensación de Lamine, ese espíritu, esa finura...".

"La decisión que tomemos mañana (sobre si es titular o no) demostrará que priorizamos la salud del futbolista... Es un chico con una madurez excepcional. Lo vive con total normalidad, es una gran virtud, hay que dejarle que siga haciendo su camino. Este tipo de futbolista son genios. Dalí, Miguel Ángel... Los genios en situaciones extremas se sienten cómodos, para nosotros es excepcional, para ellos es natural".

- "Están ansiosos por competir" -

"Vivimos en una burbuja, pero lo que recibo es que hay mucha ilusión en España, la gente está entregada a la causa. Este equipo se lo merece, no ha cundido ningún desánimo. Lo que quieren es competir de nuevo, están ansiosos. Hay que aclarar conceptos y ver en qué puntos se ha estado más o menos acertado. Siempre desde el espíritu de la mejora. En ese aspecto veremos a ver si los cambios son necesarios, creo que sí, algunos, no porque uno lo haya hecho mejor o peor, sino por buscar cosas diferentes".

- ¿El equipo está atenazado? -

"Si somos honestos, si el partido de Cabo Verde termina 2-0 o 3-0 haciendo lo mismo, el análisis hubiera sido diferente. Hay que ganar mañana y ya está. No tenemos urgencia ni sensación de agobio en el equipo. El equipo está escocido. La crítica motiva mucho más y causa un efecto que viene bien. Esta generación de futbolistas es muy competidora y están muy picados, muy picados, la cara será totalmente diferente".

- Arabia Saudita, otro bloque bajo -

"Por nuestra forma de competir llevamos a los equipos al bloque bajo, somos un equipo dominador y los rivales se repliegan. Ojalá nos llevaran al bloque medio... Lo que tenemos que hacer es estar más acertados en atacar ese tipo de sistemas defensivos. El otro día, reitero, no estuvimos finos, nos faltó circulación de balón, ganar los duelos individuales en el ataque... Eso es lo que tenemos que mejorar para desbordar a los rivales, generar espacios y aprovecharlos".