Estas ciudades de Estados Unidos tendrán una Navidad cubierta por la nieve

100 millones de personas viven en las zonas de Estados Unidos que el Servicio Meteorológico mantiene bajo aviso de climas extremos durante el próximo fin de semana de Navidad. La presencia de una intensa tormenta invernal podría generar complicaciones en el tráfico aéreo e incluso algunos riesgos para la salud. De acuerdo con los pronósticos, los efectos serán más intensos en los días previos al 25 de diciembre, con temperaturas frías y fuertes vientos, que también darán un panorama inusual.

Para el fin de semana, muchas ciudades del país podrían lucir al menos una pulgada de nieve, con lo que técnicamente se completaría lo necesario para ser considerada una blanca Navidad, de acuerdo con las definiciones de la National Oceanic of Atmospheric Association (NOAA). La nieve caerá con mayor intensidad a partir del viernes 23 de diciembre, cuando el paisaje se vuelva festivo y típico de la época invernal, con casas y árboles cubiertos con un manto blanco.

“Fuertes nevadas, rachas de vientos y temperaturas peligrosamente frías se extenderán desde el norte de la Gran Cuenca (región de Nevada) a través de las Llanuras, el Medio Oeste Alto, los Grandes Lagos y el norte/centro de los montes Apalaches (este del país)”, dictaba el último pronóstico actualizado del Centro de Predicción del Clima: “Al frente de este impresionante patrón meteorológico, se encuentra una peligrosa masa de aire frío que bate récords”, complementaba el informe.

¿Qué ciudades de Estados Unidos tendrán nieve en Navidad?

Para el fin de semana de Navidad, las principales ciudades de Estados Unidos podrían estar cubiertas de blanco como consecuencia de los climas extremos. Se estima que urbes como Chicago, Detroit, Pittsburgh, Cleveland y Buffalo tendrán paisajes nevados.

Al menos 16 estados permanecen con altas probabilidades de tener nieve durante el fin de semana de Navidad Andre Benz / Unsplash

De acuerdo con los registros históricos, las zonas donde cae nieve durante Navidad son: Alaska, Minnesota, Maine, el norte del estado de Nueva York, las montañas Allegheny en Pensilvania y Virginia Occidental, así como prácticamente cualquier localidad de Idaho.

Además de los anteriores, este 2022 los siguientes estados tienen al menos un 90 % de probabilidades de que se registren nevadas en alguna ciudad durante Navidad:

California

Oregon

Washington

Utah

Colorado

Wyoming

Montana

North Dakota

Minnesota

Wisconsin

New York

New Hampshire

Aunque en muchas los termómetros llegarán a los niveles más extremos en años, podrían no romperse los récords históricos, según explicó The Weather Channel: “Estas podrían ser las temperaturas más frías en más de 25 años en Billings, Montana, y el peor clima desde una ola de frío en diciembre de 1990 en Denver. Si bien ciertamente es peligrosamente frío, no deberían rebasar los mínimos históricos de todos los tiempos en Billings (-38°F en febrero de 1936) y Denver (-29°F en enero de 1875)”.

¿Qué riesgos conlleva la tormenta invernal en EE.UU?

Así luce el mapa de temperaturas (expresadas en °F) en Estados Unidos con el ingreso de una masa de aire ártico al mediodía del jueves NOAA / National Weather Service

Una repentina baja de las temperaturas es la principal característica del fenómeno que invade la mayor parte del país durante estos días. Se combina además con vientos sostenidos de 20 a 30 mph y ráfagas de hasta 60 mph, que generan una sensación térmica tan baja como -40°F.

“Puede causar congelamiento en menos de cinco minutos si no se toman precauciones. La hipotermia y la muerte también son posibles por la exposición prolongada al frío”, explicó el Servicio Meteorológico de Estados Unidos que emitió alertas para más de 30 estados, desde la frontera con Canadá hasta México. Señaló además que la caída de nieve podría generar complicaciones en viajes por carreteras o en avión, ya que las precipitaciones irán acompañados de ráfagas de hasta 40 mph de viento ártico.

