Estas son las apps que venden sobras de comida de restaurantes y que te ayudan a ahorrar

Aunque la inflación disminuyó ligeramente, los precios elevados de los alimentos y en los restaurantes son una realidad y por eso la posibilidad de obtener las sobras de comida de algunos negocios a precios reducidos suena muy tentador.

Cuando los restaurantes, panaderías o tiendas tienen alimentos sobrantes al finalizar el día, muchos de estos productos suelen terminar en la basura. Sin embargo, algunas aplicaciones innovadoras están ayudando a estos establecimientos a vender parte de ese exceso, lo que también permite a los consumidores ahorrar.

LaDawn Spivery, propietaria de la panadería Sweets by LaDawn, le contó a ABC Action News que decidió sacar provecho de los alimentos que le quedan al final del día. Varias veces a la semana, ofrece una “bolsa sorpresa” con pastelitos, galletas, fruta y más, todo a precios reducidos. Antes, toda esa comida sobrante se tiraba.

“Generamos muchos residuos con las sobras de piña, melones y fresas”, aseguró al medio en una entrevista. Ahora, estas delicias se venden a través de la aplicación Too Good to Go, que facilita la compra de alimentos sobrantes de cafeterías, panaderías y restaurantes.

Las aplicaciones facilitan la compra de alimentos sobrantes de cafeterías, panaderías y restaurantes (Archivo) Santiago Hafford - LA NACION

Venden sobras de comida que pueden ayudar a ahorrar mucho dinero

Una de sus recientes ofertas fue una bolsa sorpresa valorada en 18 dólares que contenía fruta, cupcakes, brownies y más, pero que se vendió por solo US$5,99.

Janee Ward es una clienta frecuente de Too Good to Go. “Normalmente, me levanto por la mañana para ver qué hay disponible”, sostuvo. La usuaria reveló que siempre está en busca de las mejores ofertas, que varían cada día. “Hay que estar atento para aprovecharlo”, declaró a ABC.

Además de Too Good to Go, existen otras aplicaciones que combaten el desperdicio de alimentos, como:

Flashfood, que permite comprar productos cercanos a su fecha de caducidad con hasta un 50% de descuento y recogerlos en supermercados locales.

y recogerlos en supermercados locales. Misfits Market. Ofrece “ ahorros exclusivos en alimentos de alta calidad, así evitan que se desperdicien”, sostienen en su sitio web.

en alimentos de alta calidad, así evitan que se desperdicien”, sostienen en su sitio web. Olio App. “Para acceder a lo que necesitás y compartir lo que no con la gente local”, reflejan.

Es importante tener en cuenta que, con estas bolsas “sorpresa”, no siempre se sabrá exactamente lo que se recibirá. Y algunas aplicaciones pueden no estar disponibles en todas las áreas. Por ejemplo, Flashfood opera principalmente en el Medio Oeste y la Costa Este, mientras que Too Good to Go se está expandiendo a nivel nacional gracias a una colaboración con Whole Foods.

Desde Too good to go aseguraron en una entrevista que están creciendo día a día, y cuentan con 21.000 socios en Estados Unidos (Archivo) User - https://www.toogoodtogo.com/

Sarah Soteroff, representante de Too Good to Go, comentó en el relevamiento: “Estamos creciendo cada día. Contamos con unos 21.000 socios en todo el país que están contribuyendo a reducir el desperdicio de alimentos, y ese número sigue aumentando”.

Al final, no solo se ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, sino que también se obtiene un excelente precio. En Sweets by LaDawn, por ejemplo, puedes conseguir productos que valen alrededor de 18 dólares por tan solo US$6, finalizó Spivery.

